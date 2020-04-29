В Україні сьогодні до +25, на заході пройдуть дощі

Новини України:На заході температура до +25°.

29 квітня в Україні практично без опадів, температура до +25°.

Прогноз погоди на сьогодні. На сході без опадів, температура вночі до +2°, вдень до +21°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Вночі температура до +3°, вдень до +19°.

На заході місцями пройдуть дощі. Температура вночі до +8°, вдень до +25°.

У північних областях без опадів. Температура вночі до +9°, вдень до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура вночі до +7°, вдень до +24°.

За народним прогнозом, 29 квітня - Ірина. Дивилися: якщо вдень вода бігла в ярах весело, а до вечора замерзала, то літо буде поганим.