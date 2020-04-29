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МОЗ: ми готові до можливого наступного піку захворюваності на коронавірус

МОЗ: ми готові до можливого наступного піку захворюваності на коронавірус
08:42 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Денис Шмигаль заявив, що українська медицина готова до наступного піку захворюваності на COVID-19, а уряд сфокусується на підтримці бізнесу.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", - повідомив Шмигаль на засіданні Ради з питань економічного розвитку України у вівторок.

Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду та парламенту під час розробки ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

На нараді також обговорювали представлені урядом п'ять етапів виходу з карантину. Зокрема, було наголошено на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки має стати збільшення проведення ПЛР-тестів - до 10 тис. на добу.

Окрім цього, учасники засідання обговорили питання про надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.

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Засідання відбувалося за участю міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашка. Також були голови парламентських комітетів. Зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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Все по темі:

МОЗ, Денис Шмигаль, Прем'єр-міністр, Очікування, Українська медицина, Пік коронавірусу.
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