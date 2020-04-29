МОЗ: ми готові до можливого наступного піку захворюваності на коронавірус

Новини України:Денис Шмигаль заявив, що українська медицина готова до наступного піку захворюваності на COVID-19, а уряд сфокусується на підтримці бізнесу.

"Наступний пік захворюваності, якщо він буде, медична система зустріне підготовленою. Ринок насичений засобами індивідуального захисту, лікарні готові, люди дисципліновані в тому, щоб дотримуватись санітарних норм. Тепер уряд сфокусується на підтримці малого та середнього бізнесу і стабілізації економічної ситуації", - повідомив Шмигаль на засіданні Ради з питань економічного розвитку України у вівторок.

Шмигаль відзначив важливість співпраці уряду та парламенту під час розробки ініціатив, що стосуються підтримки підприємців.

На нараді також обговорювали представлені урядом п'ять етапів виходу з карантину. Зокрема, було наголошено на тому, що одним з основних чинників відновлення економіки має стати збільшення проведення ПЛР-тестів - до 10 тис. на добу.

Окрім цього, учасники засідання обговорили питання про надання фермерам можливості реалізовувати аграрну продукцію.

Засідання відбувалося за участю міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашка. Також були голови парламентських комітетів. Зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.