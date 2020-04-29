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Середа, 29.04.2020
В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби
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В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби

В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби
09:47 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;
Кіровоградська область — 377 випадків;


м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Україна, Регіони, Covid-19, Інфіковані, Коронавірусна хвороба.
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