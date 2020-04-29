В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 412 випадків;
Волинська область — 271 випадок;
Дніпропетровська область — 323 випадки;
Донецька область — 52 випадки;
Житомирська область — 357 випадків;
Закарпатська область — 403 випадки;
Запорізька область — 228 випадків;
Івано-Франківська область — 821 випадок;
Кіровоградська область — 377 випадків;
м. Київ — 1341 випадок;
Київська область — 643 випадки;
Львівська область — 405 випадків;
Луганська область — 33 випадки;
Миколаївська область — 116 випадків;
Одеська область — 261 випадок;
Полтавська область — 188 випадків;
Рівненська область — 588 випадків;
Сумська область — 98 випадків;
Тернопільська область — 708 випадків;
Харківська область — 237 випадків;
Херсонська область — 111 випадків;
Хмельницька область — 81 випадок;
Чернівецька область — 1489 випадків;
Черкаська область — 282 випадки;
Чернігівська область — 41 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.