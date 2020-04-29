В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 412 випадків;

Волинська область — 271 випадок;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 357 випадків;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 228 випадків;

Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;



м. Київ — 1341 випадок;

Київська область — 643 випадки;

Львівська область — 405 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 261 випадок;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 588 випадків;

Сумська область — 98 випадків;

Тернопільська область — 708 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;

Чернівецька область — 1489 випадків;

Черкаська область — 282 випадки;

Чернігівська область — 41 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 29 квітня 2020 року до Центру надійшло 1230 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 27846 повідомлень про підозру на COVID-19.