Скачать
Середа, 29.04.2020
В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби
В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби
Уряд Франції представив стратегію виходу з карантину
Уряд Франції представив стратегію виходу з карантину
УАФ позбавив ФК "Суми" статусу клубу
УАФ позбавив ФК "Суми" статусу клубу
Як правильно поєднувати кросівки і сукні
Як правильно поєднувати кросівки і сукні

МАУ заборонили відправити літак, який мав доправити заробітчан до Британії

МАУ заборонили відправити літак, який мав доправити заробітчан до Британії
13:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» вимушена скасувати рейс PS1118 Київ – Лондон через заборону Державної Авіаційної Служби України.

«Рейс мав виконуватися сьогодні, 29-го квітня, о 12:40 і був організований для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем закордоном. Рейс був організований на замовлення роботодавця, який завчасно подбав про забезпечення українських громадян довгостроковими контрактами. За цих умов українці можуть легально та офіційно працевлаштованими знаходитися на території Великої Британії. Відповідно, дана категорія не є ризиковою для України. Дані громадяни не будуть потребувати евакуації найближчим часом та не будуть потенційними поширювачами на території України covid-19», - про це повідомляється на сторінці МАУ у Facebook.

У МАУ зазначають, що рейс скасовано через заборону авіаційної влади України (Державна авіаційна служба України), яку авіакомпанія отримала за дві години до запланованого часу вильоту без вказання підстав та посилання на нормативні документи.

Авіакомпанія заявляє, що подала усі необхідні документи для отримання дозволів вчасно та розраховувала на завчасне або в розумні строки отримання рішення. Пасажири рейсу – мешканці різних регіонів України, які діставалися до столичного авіаційного вузла в умовах відсутності будь-якого регулярного наземного пасажирського сполучення – наразі перебувають в терміналі Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби

«Ми, звісно, чули учорашню заяву очільника МЗС України у ЗМІ щодо «нелогічності» відправлення українських заробітчан закордон в умовах пандемії, а також про те, що уряд налаштований конструктивно і готовий до перегляду позиції, - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгені Сацька. – Але до ранку 29-го квітня жодних офіційних вказівок та документів з цього приводу до нас не надходило. Наразі авіакомпанія намагатиметься отримати дозвіл на виконання рейсу та надати можливість українцям дістатися до роботи, працевлаштуватися та забезпечити свої родини засобами для існування».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

МАУ, Британия, Карантин, Літак, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Залишайтеся і грайте вдома: Google запустив популярні дудл-ігри
02 Відео Меріл Стріп з алкоголем стало вірусним
03 Гегам Кадімян поділився думкою про чемпіонат Білорусі
04 УЄФА планує проводити матчі ЛЧ на нейтральних стадіонах
05 МОЗ: В Україні серед померлих від COVID-19 переважають чоловіки
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Wizz Air почне польоти з Відня 1-го травня
Wizz Air почне польоти з Відня 1-го травня
В Україні сьогодні до +25, на заході пройдуть дощі
В Україні сьогодні до +25, на заході пройдуть дощі
МАУ заборонили відправити літак, який мав доправити заробітчан до Британії
МАУ заборонили відправити літак, який мав доправити заробітчан до Британії
Рецепт дня: лінива яблучна шарлотка (Відео)
Рецепт дня: лінива яблучна шарлотка (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся