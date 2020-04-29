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Українські літаки знову полетять по медичний вантаж до Китаю

Українські літаки знову полетять по медичний вантаж до Китаю
17:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Посольство в Китаї

Новини України:Прибуття до Китаю літаків "Мрія" АН-225 та "Антей" АН-22 за гуманітарним вантажем для України заплановане на 2-3 травня.

"2-3 травня найбільший у світі український транспортний літак «Мрія» АН-225 та «Антей» АН-22 мають прибути до портового міста Тяньцзінь за гуманітарним вантажем (медичні засоби та обладнання для боротьби з COVID-19) на замовлення Міністерства охорони здоров’я України", - про це повідомило посольство України в Китаї.

Зазначається, що транспортне забезпечення цієї благодійної акції здійснює авіакомпанія АТП ДП "Антонов".

У диппредставництві акцентували, що українські дипломати своєчасно нотифікувало органи влади КНР для безперешкодного здійснення вказаних рейсів, а також долучатиметься до розв'язання питань, пов’язаних із забезпеченням завантаження літаків.

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Прибуття вказаних літаків до Китаю стане своєрідним рекордом, адже кількість гуманітарних рейсів у рамках ініціативи «Повітряний міст Україна-Китай» з урахуванням "Мрії" та "Антея" перевищить двадцять, зазначили у посольстві.

Як повідомлялося, минулого тижня транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив до України 12 млн масок для лікарень та аптечних мереж, майже 260 тис. захисних окулярів для медиків, понад 100 тис. костюмів п'ятого рівня захисту.

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Китай, Україна, Літак, Допомога, Коронавірус, Медичний вантаж.
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