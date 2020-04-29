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Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів

Вища рада правосуддя звільнила трьох суддів
18:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку трьох суддів.

“На засіданні 29 квітня 2020 року Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами”, — сказано у повідомленні.

За результатами розгляду ВРП ухвалила рішення про звільнення у зв’язку з поданням заяви про відставку троє суддів: Ариничевої Світлани Анатоліївни — з посади судді Комінтернівського районного суду міста Харкова; Діденко Тетяни Іванівни — з посади судді Монастирищенського районного суду Черкаської області; Литвина Олександра Васильовича — з посади судді Рокитнянського районного суду Київської області.

Зазначається, що розгляд питання про звільнення Гургули Володимира Богдановича з посади судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області у зв’язку з поданням заяви про відставку відкладено.

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Нагадаємо, Вища рада правосуддя на засіданні 28 квітня 2020 року ухвалила рішення внести Президентові України подання про призначення 20 кандидатів на посади суддів до місцевих загальних судів.

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Суд, ВРП, Відставка, Звільнення.
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