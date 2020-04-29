ДБР взяла під арешт співробітника ДСНС за підозрою у вбивстві

Новини України:У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, затримали молодшого сержанта пожежно-рятувальної частини Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Черкаській області за підозрою в умисному протиправному заподіянні смерті місцевому жителю.

Як повідомляє прес-служба ДБР, йдеться про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

За попередньою інформацією, 28 квітня близько 23:00 на території одного з приватних домоволодінь одного із селищ Черкаської області було виявлено труп місцевого жителя 1974 року народження зі слідами насильницької смерті.

"Слідчими встановлено, що до вбивства може бути причетний працівник ДСНС, який міг скоїти вбивство у результаті конфлікту на ґрунті особистих неприязних стосунків", - йдеться у повідомленні.

Зараз проводяться першочергові слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру та клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років, додали в ДБР.

Раніше повідомлялось, що ДБР розслідує у Дніпрі обставини смерті чоловіка в автомобілі патрульної поліції.