30 квітня 2020 - цей день в історії, події і прикмети

Новини України:30 квітня – 120-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 245 днів. В XX і XXI століттях цей день відповідає 17 квітня Юліанського календаря.

Яке свято 30 квітня 2020

У Південній Кореї, Таїланді, В'єтнамі, Сінгапурі святкують День народження Будди, у США - День чесності, День стильної зачіски, День родзинок, День вівсяного печива, День кролика "Багз Банні", в Україні - День прикордонника, у Мексиці - День дитини, у Парагваї - День вчителя, у Нідерландах - День апельсина в Амстердамі, в Швеції - День короля, у В'єтнамі - День перемоги, у Таїланді - День захисту прав споживачів.

У 1658 році в будівлі королівської стайні відкрита перша в Монреалі школа.

У 1722 році в газеті "New England Courant" вперше була згадана гра більярд.

В 1789 році відбулася інаугурація Джорджа Вашингтона, першого президента США.

У 1803 році США купили Французьку Луїзіану за 4 центи за акр.

У 1854 році відкрилася перша залізниця в Бразилії.

У 1939 році відбулося відкриття всесвітньої промислової виставки в Нью-Йорку. З показу відкриття цієї виставки почалося регулярне телевізійне мовлення в США.

У 1954 році в Києві було відкрито пам'ятник Щорсу – комдивові Червоної армії. До революції на цьому місці стояв пам'ятник графу А. Бобринському, організатору будівництва в Києві залізниці. Пам'ятка хоч і підпадає під закон про декомунізацію, але захищений від демонтажу як об'єкт культурної спадщини. Він включений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією національного значення, як пам'ятник монументального мистецтва постановою Кабінету міністрів. За однією з версій, позував скульптору Леонід Кравчук, пізніше став першим президентом України.

У 1992 році в Женеві було оголошено, що технологія Всесвітньої павутини (World Wide Web), розроблена співробітником Європейської лабораторії фізики елементарних частинок (CERN), англійцем Тімом Бернерсом-Лі, буде безкоштовною для всіх.

Православна церква 30 квітня вшановує пам'ять преподобного Зосими Соловецького, в народі цей день називають Зосима-пасіка. У цей день спостерігали за поведінкою бджіл, зокрема, за тим, на які рослини вони полетять першими. Якому з них комахи віддавали перевагу, той і дасть найбільший урожай. Звертали увагу і на кількість бджіл, що пережили зиму. Якщо втрати були невеликими, то це обіцяло хороший врожай гречки. Бджола у слов'ян вважалася чи не священною комахою, зокрема, тому, що, згідно з легендою, саме бджоли першими сповістили світові про воскресіння Христа. На Зосиму-пчельника потрібно обов'язково спробувати мед.

В останній день квітня ввечері не можна пекти хліб.

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- бджоли літають ліниво і недружно - меду буде мало;

- мурахи в будинку - на щастя;

- багато сережок на вільсі - до врожаю вівса, багато шишок - вродить ячмінь;

- граки грають - на гарну погоду;

- рано-вранці пішов дощик - вдень буде ясно.

Іменини у Олександра, Івана, Михайла та Федора.