Скачать
Четвер, 30.04.2020
Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
Кабмін розгляне послаблення карантину
Кабмін розгляне послаблення карантину
Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
Рецепт дня: найсмачніше французьке безе
Рецепт дня: найсмачніше французьке безе

Актуальний прогноз погоди на сьогодні

Актуальний прогноз погоди на сьогодні
08:37 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:В Україні у четвер, 30 квітня, очікується дощова погода, місцями грози, вдень до 23 градусів тепла.

"30 квітня у західних, вдень також і в північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, місцями грози, вночі на Закарпатті значні дощі, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер південний (у західній частині з переходом на північно-західний), 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11°, на крайньому сході країни місцями 3-5° тепла; вдень 18-23°, у західних областях 15-20°.

30 квітня 2020 - цей день в історії, події і прикмети

Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Тепло, Гроза, Синоптики, Весна, Прогноз погоді, Україна, Регіони, Квітень, 30 квітня.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
02 Люди які їдять м'ясо менш схильні до депресії
03 Бій Ф'юрі – Уайлдер знову перенесено
04 Fitch погіршило прогнози восьми українських банків
05 Регіна Тодоренко знайшла вихід із скандальної ситуації
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Росії 100 тис випадків, Британія на 3 місці за кількістю смертей - коронавірус у світі
У Росії 100 тис випадків, Британія на 3 місці за кількістю смертей - коронавірус у світі
Вантажівку з людськими трупами посеред вулиць Нью-Йорка знайшли прохожі
Вантажівку з людськими трупами посеред вулиць Нью-Йорка знайшли прохожі
СБУ викрила масштабну вирубку лісів
СБУ викрила масштабну вирубку лісів
День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
День прикордонника 2020: привітання у віршах і картинках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся