З Китаю прибув літак з медичним вантажем

Новини України:В Офісі президента відзвітували, скільки міжнародних рейсів організували для доставки в Україну медичних засобів та обладнання.

який доставив 400 тисяч респіраторів і 50 тисяч захисних щитків для українських лікарів.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, повідомляє прес-служба президентського офісу.

За його словами, літак прибув до міжнародного аеропорту "Бориспіль". Це останній рейс з "повітряного мосту", який організував Офіс президента для забезпечення потреб України в засобах індивідуального захисту та медикаментах. Надалі постачанням усього необхідного займатимуться в Міністерстві охорони здоров’я.

"Загалом було відправлено понад 25 літаків, які привезли вантажі для України", – сказав заступник керівника ОП після приземлення борту.

За словами Тимошенка, це, зокрема вантажі, які закуповував Офіс президента за кошти благодійних фондів.

"Це засоби захисту для наших лікарів. Вони відразу доставляються і сьогодні будуть доставлені до регіонів України. Це респіратори, захисні окуляри тощо", – заявив він.

Також цими рейсами доправляли вантажі, які закуповує бізнес як гуманітарну допомогу регіонам, де він базується.

Крім того, згадані літаки привозили комерційні вантажі.

"Ми дали змогу комерційним організаціям, насамперед мережам аптек та ритейлерам, привозити вантажі. Найперше, це звичайні маски для населення. Саме ці літаки, перельоти з Китаю до України, оплачують комерційні організації", – сказав Тимошенко.

За його словами, ця ініціатива допомогла знизити вартість медичних масок в аптеках.

"Тому що було мало масок на ринку України, і вироблялось їх мало, незважаючи на те, що наші підприємства завантажені на повну. Щойно ми дозволили комерційним організаціям привозити свої вантажі, ціна відразу почала знижуватися, тому що набагато більше масок почало з’являтися в аптеках", – наголосив Тимошенко.

Він повідомив, що Офіс президента вже виконав головне завдання – побороти кризу з недостатньою кількістю засобів захисту в українських лікарнях. Надалі всіма закупівлями займатимуться у МОЗ.

"Завданням Офісу президента було побороти цю кризу. Саме тому ми кажемо, що це останній рейс, який курувався Офісом президента. Надалі вже Міністерство охорони здоров’я та його структури, державні підприємства, проводитимуть закупівлі засобів захисту та іншого обладнання, яке необхідне для лікарень", – наголосив Тимошенко.

За його словами, в Китаї та Південній Кореї закуповували, зокрема ПЛР-тести, поки в Україні не налагодили власне виробництво цих систем.

Заступник керівника ОП анонсував оприлюднення наступного тижня детального звіту про роботу благодійних фондів, у якому буде продемонстровано, на що витрачалися кошти, адже серед видатків не лише закупівля засобів захисту, а й ремонт апаратів ШВЛ, які є в Україні.

"Хочу підкреслити, що все, що робив Офіс президента, – на це не було витрачено жодної копійки з державного бюджету. Все це оплачували з благодійних фондів, те, що ми закуповували. А те, що закуповували комерційні організації, вони привозили за свої кошти, оплачували літаки, а також самі оплачували свої закупівлі", – заявив Тимошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Офісі президента пояснили, чому частина гуманітарного вантажу з Китаю виявилася в супермаркетах.