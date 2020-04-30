Володимир Зеленський привітав прикордонників зі святом

Новини України:Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом і відзначив їхню найважливішу роль у захисті суверенітету й територіальної цілісності країни.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських прикордонників із професійним святом і відзначив їхню найважливішу роль у захисті суверенітету й територіальної цілісності країни.

"Шановні друзі! Прийміть мої щирі вітання з нагоди вашого професійного свята. Захист суверенітету і територіальної цілісності України Основний закон визначає справою всього українського народу і найважливішою функцією держави, а на передових її рубежах у всі часи й назавжди з честю та гідністю несуть службу прикордонники. Це надзвичайно висока відповідальність, почесний обов'язок та величезна довіра народу – захищати державний кордон Вітчизни", - йдеться в привітанні глави держави військовослужбовцям, працівникам і ветеранам Державної прикордонної служби України.

Зеленський наголосив, що саме прикордонники гідно стримують агресора на сході України, привітно зустрічають і проводжають гостей України на залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних і пішохідних пунктах пропуску через державний кордон, протидіють кримінальним та адміністративним правопорушенням.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю загиблих воїнів, які ціною власного життя забезпечили безпеку кордону, ділимо з їхніми рідними гіркий біль непоправної втрати. Вірю, що незабаром наші кордони знову стануть мирними", - зазначив він.

Президент побажав українським прикордонникам незламного духу у відстоюванні територіальної цілісності й захисту державних інтересів, професійних успіхів, щастя і благополуччя їм та їхнім сім'ям.