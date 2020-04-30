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Четвер, 30.04.2020
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МОН: не виключено, що студенти у червні повернуться у виші
МОН: не виключено, що студенти у червні повернуться у виші

МОН: не виключено, що студенти у червні повернуться у виші

МОН: не виключено, що студенти у червні повернуться у виші
17:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Заклади вищої освіти зможуть повернутися до стаціонарного навчання в червні за умови зняття низки обмежувальних заходів.

Про це під час онлайн-брифінгу 30 квітня сказав заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо будуть зняті ті обмеження, які зараз забороняють нам перебувати в навчальних аудиторіях, в бібліотеках, в приміщеннях, де проходить та ж сама практика, то ми в червні зможемо повернутися. І це буде рішення кожного окремого університету, причому це може бути окреме рішення для кожного з курсів, для різних спеціальностей", - сказав Стадний.

Він додав, що не йдеться про зняття карантину, а лише про зняття деяких обмежувальних заходів.

Посадовець зауважив, що у разі зняття обмежувальних заходів можливе проведення захисту дипломних робіт у вишах, якщо не вдається провести це дистанційно.  

"Ми рекомендаційним листом МОН минулого тижня написали закладам вищої освіти про те, що бажано постаратися розмістити захисти якомога далі до випуску, для того щоб надати усім максимальні можливості попрацювати над джерельним матеріалом, зробити всі необхідні заходи, щоб, власне, завершити написання самої дипломної роботи", - сказав Стадний.

Коли в Україні запрацюють метро, спортзали та магазини

Як повідомлялося 24 квітня, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів і реалізація якого може розпочатися після 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

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