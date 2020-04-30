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МОН: іноземні студенти мають право перебувати в Україні і під час карантину

МОН: іноземні студенти мають право перебувати в Україні і під час карантину
17:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Терміни дії посвідок іноземних студентів на перебування на території України продовжені на період карантину та протягом 30 днів після його завершення.

Про це сказав заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний піл час прямої трансляції на Facebook-сторінці МОН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Багато хто питає про посвідки на перебування на території України. Річ у тім, що Державна міграційна служба і уряд загалом прийняли рішення про те, що посвідки, в кого вони є, будуть діяти на період карантину. Тобто, навіть якщо вони зараз спливають, то вони все одно є чинними і на період карантину плюс ще 30 днів після завершення цього карантину", - зазначив Стадний.

Він додав, що відповідна інформація розміщена на сайті Державної міграційної служби і доступна українською та англійською мовами.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

МОН: не виключено, що студенти у червні повернуться у виші

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

Із 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з п’яти етапів.

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МОН, Освіта, Студенти, Іноземні студенти.
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