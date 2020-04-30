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Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО

Вступна кампанія-2020: МОН пропонує два сценарії ЗНО
18:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:У Міністерства освіти і науки розробили два сценарії проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний під час прямої трансляції на Facebook-сторінці МОН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повідомляли, що маємо два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання. І залежно від того, коли ми проводимо ЗНО, будуть послідовно розгорнуті всі наступні етапи вступної кампанії… Якщо ми завершуємо ті обмежувальні заходи, які нам не дозволяють проводити ЗНО зараз, якщо ми завершуємо ці обмежувальні заходи до початку червня, то ЗНО відбувається з 25 червня по 17 липня. Відповідно, далі вступна кампанія розгортається теж послідовно, і в такому варіанті реєстрація електронних кабінетів вступників розпочинається 1 серпня", - зазначив Стадний.

Водночас, зауважив він, розглядається й можливість того, що обмежувальні заходи будуть зняті до початку серпня, й ЗНО проводитиметься протягом 17 серпня – 4 вересня. У такому разі реєстрація електронних кабінетів вступників, через які абітурієнти подаватимуть заяви, відбуватиметься з 25 вересня.

«Ці сценарії описані, вони у нас є на спеціальному ресурсі на сайті Міністерства освіти і науки України. Там зібрані відповіді на найпоширеніші питання і можна з ними ознайомитися», - розповів заступник міністра.

Він додав, що «абсолютна більшість вступників, а цього року ще більше, тому що буде організована електронна подача заяв на магістратуру, буде подавати електронні заяви, не треба буде нікуди їздити».

Як повідомлялося, з 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів і реалізація якого може розпочатися після 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 30 квітня в Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.

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Все по темі:

МОН, ЗНО, Україна, Навчання, Вступна кампанія 2020, Абітурієнти.
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