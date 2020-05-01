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Сьогодні відзначають День праці

Сьогодні відзначають День праці
09:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Сьогодні в Україні і багатьох країнах світу відзначають Першотравень, або День праці.

Наразі день 1 Травня, так чи інакше, святкують у понад 80 країнах, щоправда, назви цього свята різні: День праці, День весни, Травневий день, Свято весни і праці, Свято встановлення 8-годинного робочого дня і, навіть, День конвалій.

Ще 55 країн світу святкують День, присвячений праці в інші дні року. Скажімо, у США він припадає на перший понеділок вересня, а у Японії на 23 листопада. У Австралії «Восьмигодинний день» у різних штатах відзначають у різні дні.

Однак, різняться не тільки назви, а й традиції святкування Першотравневих свят. Приміром, Французи відзначають День Жанни д'Арк, День королеви (Діви Марії) та День конвалій; у англійців день 1 травня асоціюється з Травневим деревом, Зеленим Джеком, Робін Гудом і проводиться як костюмоване народне гуляння; в Іспанії - Зелений Сантьяго, свято закоханих і квітів; у скандинавських країнах у ніч на 1 травня (Вальпургієву ніч), розпалюють багаття, водять хороводи, щоб відвадити тролів та відьом, а сам день називають Днем зозулі. А от в Швейцарії, Чехії, Словаччині, Угорщині перед вікнами дівчат та коханих висаджують травневі дерева.

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В Україні щодо Дня праці й досі точаться дискусії. Проте, нині політична складова цього дня поступово відходить, а сьогоднішній день перетворюється на можливість відпочити.

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Весна, Свято, Травневі свята, Перше травня, День праці, Першотравень.
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