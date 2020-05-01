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Степанов: Не можемо скасувати карантин занадто рано

Степанов: Не можемо скасувати карантин занадто рано
09:46 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю коронавірусу в Україні.

Тому уряд виважено підходитиме до послаблення обмежувальних заходів. Про це Степанов заявив в інтерв’ю міжнародній агенції Reuters, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

“Під час інтерв’ю глава МОЗ Максим Степанов сказав, що карантин можуть послабити і життя може повернутися до нормального ритму до літа. Але уряд не дозволить собі ризикувати і зняти карантин занадто рано – щоб не наразитися на другу хвилю коронавірусу”, - йдеться у повідомленні.

Як підкреслив міністр, навіть після послаблення карантину “будуть речі, за якими потрібно спостерігати: наприклад все, пов’язане із правилами особистої гігієни, засобами індивідуального захисту та рукостисканням”.

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“COVID-19 змінив світ”, - наголосив Степанов.

Також він заявив іноземним журналістам, що його дуже бентежить високий відсоток медичних працівників, які заразилися COVID-19 в Україні. “Захворюваність серед медиків – мій найбільший головний біль. Я дуже схвильований цим”, - підкреслив Степанов.

При цьому очільник відомства додав, що уряд виділив кошти на підвищення зарплати медикам, збільшує запаси засобів індивідуального захисту, а також запровадив обов’язкове тестування на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, загалом у світі на ранок 1 травня зафіксовано 3 308 542 випадки коронавірусу, з них 4 322 за сьогодні. Померли у зв'язку з хворобою 234 112 осіб, 282 — сьогодні.

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Карантин, Степанов, Україна, Коронавірус.
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