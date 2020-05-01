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В Україні на коронавірус захворіли 2154 медики

В Україні на коронавірус захворіли 2154 медики
10:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Станом на ранок 1 травня в Україні лабораторно підтверджено 2 154 випадки захворювання на COVID- 19 серед медичних працівників.

"За весь час пандемії захворіла 10 861 людина, з них 754 дитини, а також 2154 медичних працівники", - про це на брифінгу у Черкасах 1 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу захворіли 455 людей, з них 37 дітей і 91 медик. Госпіталізовано 121 особу, за добу зареєстровано 11 летальних випадків, більшість із померлих мали хронічні захворювання.

1413 осіб одужали, загалом зафіксовано 272 летальних випадки.

В Україні зафіксували 10 861 випадок коронавірусу

Степанов також повідомив, що за останню добу проведено 6 942 дослідження методом ПЛР.

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Медики, Україна, Хвороба, Коронавірус.
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