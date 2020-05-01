В Україні на коронавірус захворіли 2154 медики

Новини України:Станом на ранок 1 травня в Україні лабораторно підтверджено 2 154 випадки захворювання на COVID- 19 серед медичних працівників.

"За весь час пандемії захворіла 10 861 людина, з них 754 дитини, а також 2154 медичних працівники", - про це на брифінгу у Черкасах 1 травня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За добу захворіли 455 людей, з них 37 дітей і 91 медик. Госпіталізовано 121 особу, за добу зареєстровано 11 летальних випадків, більшість із померлих мали хронічні захворювання.

1413 осіб одужали, загалом зафіксовано 272 летальних випадки.

Степанов також повідомив, що за останню добу проведено 6 942 дослідження методом ПЛР.