Ексміліціонера будуть судити за самогубство підлеглого у його кабінеті

Новини України:Колишній міліціонер з Вінницької області відповість у суді за службову недбалість через самогубство підлеглого у нього в кабінеті.

Колишній міліціонер з Вінницької області відповість у суді за службову недбалість через самогубство підлеглого у нього в кабінеті.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього заступника начальника слідчого відділення одного з районних відділів ГУ МВС України у Вінницькій області", - вказали у ДБР.

Правоохоронець обвинувачується у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки та недбалому зберіганні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 367 та ст. 264 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 19 травня 2010 року заступник начальника слідчого відділення залишив без нагляду службовий пістолет у своєму робочому кабінеті. В цей час його підлеглий – слідчий відділення використав залишену керівником зброю для вчинення самогубства.

Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейського підозрюють у спробі видати замах на вбивство за самогубство.