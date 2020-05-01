Шмигаль: уряд готує план до поступового пом’якшення карантину

Новини України:Прем'єр-міністр зазначив, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про підготовку до поступового пом’якшення карантинних заходів.

Як повідомила прес-служба Офісу президента, про це голова уряду повідомив на традиційній нараді з представниками Кабінету міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню COVID-19, що відбулася під головуванням президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, прем'єр повідомив, що детально опрацьовуються всі етапи підготовки до поступового пом’якшення карантинних норм.

Шмигаль додав, що в Україні щодня збільшується кількість людей, які одужують від COVID-19.

На нараді також йшлося про те, що сьогодні мають відкритися продовольчі ринки, однак функціонуватимуть вони за чіткими правилами.

Водночас було зазначено, що травневі свята - останні з небезпечних вихідних, які можуть сприяти скупченню людей. Нацполіція поінформувала, що в ці дні у парках чергуватимуть патрулі, щоб запобігти цьому.

Своєю чергою, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що з понад 7 тис. громадян, які перетнули кордон на в’їзд в Україну за минулу добу, 65% встановили додаток «Дій вдома». Кількома днями раніше таких було 50%.

"Ми бачимо, що українці стають свідомішими та швидко приймають нововведення й сучасні підходи, щоб убезпечити себе, рідних та оточення. В основі додатку - найкращий зарубіжний досвід. Упевнений, він допоможе українцям комфортніше проходити самоізоляцію під час карантину", - зазначив Зеленський.

Сьогодні, 1 травня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов анонсував пом'якшення карантинних заходів з 11 травня.