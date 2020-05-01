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Спецрейсом із Амстердама до Києва вилетіли 145 українців

Спецрейсом із Амстердама до Києва вилетіли 145 українців
15:44 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Із Нідерландів до України о 14:10, за місцевим часом, спейрейсом авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вилетіло 145 українців.

Про це в аеропорту Схіпхол в коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

“Такий спецрейс в нас вже шостий. На борту 145 українців”, - сказав він.

А ще зазначив, що спецрейси з аеропорту “Схіпхол”, що біля Амстердама, це можливість повернутися додому українцям не лише з Нідерландів.

“Ми очікуємо на прибуття в Україну наших громадян, які перебувають в Нідерландах, а також наших громадян, з інших куточків світу. Зокрема, сусідньої Бельгії”, - повідомив Карпук.

Він також пояснив, що було розроблено інформативні матеріали для пасажирів щодо запроваджених заходів через коронавірус. Також перед вильотом людям роздавали спеціальні форми про проведення самоізоляції після повернення в Україну.

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“Вимога для перевезення – це придбаний квиток на рейс МАУ та заповнена письмова згода на проведення самоізоляції на дому”, - наголосив Карпук.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ відновила спецрейси для повернення українців з-за кордону, зокрема, рейс Амстердам-Київ 1 травня.

Крім того, МАУ виконає ще 10 спецрейсів для повернення українців на початку травня: із Тель-Авіва; Женеви, Дубаї, Шарм-ель-Шейха, Торонто, Дортмунда, Праги, Мадрида, Мілана, Мюнхена.

Загалом евакуаційні рейси будуть здійснюватися українськими авіакомпаніями до 11 травня з різних країн.

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Амстердам, Эвакуация, Київ, Українці, Коронавірус.
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