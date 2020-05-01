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П'ятниця, 01.05.2020
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Супрун повідомила, що українці можуть залишитися без вакцин та ліків

Супрун повідомила, що українці можуть залишитися без вакцин та ліків
18:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Unsplash

Новини України:Через зволікання МОЗ з закупівлями ліків та медпрепаратів за державними програмами лікування українці можуть залишитися без вакцин та необхідних ліків.

Про це в Facebook написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Закупівлі ліків та медичних виробів за бюджетними програмами під загрозою! Досі близько 10 мільярдів гривень, які на це виділено, не почали використовуватися. Це означає, що вже до кінця цього року сотні тисяч пацієнтів можуть не отримати життєво необхідні ліки, адже їх просто не буде", - написала Супрун.

Вона зазначила, що це стосується вакцин для проведення щеплень за національним календарем щеплень, антиретровірусної терапія для людей з ВІЛ, ліків для людей з туберкульозом, гепатитами В і С, з онкологічними та серцево-судинними захворюваннями та багатьма іншими хворобами.

"Вже почався п’ятий місяць 2020 року, але процес закупівель далі блокується. Досі не обрані міжнародні організації, що будуть закуповувати ліки, не підписані з ними відповідні угоди, не затверджені необхідні документи для старту закупівель — перелік ліків та бюджетні паспорти на закупівельні програми", - написала Супрун.

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Вона додала, що ані ексміністерка Зоряна Скалецька, ані ексміністр Ілля Ємець свого часу, а тепері і чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов не приступали до вирішення цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я заявило про заборгованість міжнародних закупівельних організацій щодо поставок ліків на суму 5,3 млрд грн.

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МОЗ, Медики, Супрун, Ліки, Медикаменти.
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