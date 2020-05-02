Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення

Новини України:Основні "вороги" міцної сім'ї.

Кількість розлучень невпинно зростає, підриваючи підвалини нашого суспільства. Психологи не лише виявили основних «ворогів» міцної сім'ї, але і знайшли шляхи подолання головних причин розлучення.

Ранній чи пізній шлюб

Стереотип «вийти заміж/одружитися потрібно до 25 років» чинить тиск на молодих людей. При цьому розлучення нікого з них не бентежить, і в результаті приблизно 75 % сімей рушиться із-за поспіху, психологічної несумісності та особистісної незрілості подружжя.

У групу ризику також потрапляють пари, які пов'язали себе шлюбними узами після 35-40 років. Причиною розлучення у даному разі є спогади з минулого життя, небажання змінюватися.

Шлях подолання: подружжю важливо розвивати усвідомленість, самостійність, вчитися промовляти проблеми, обговорювати їх і, головне, чути один одного.

Подружня невірність

Зрада відбувається за цілком об'єктивних причин: через психологічну несумісність і фізичне незадоволення партнерів. Для чоловіків великим ударом виявляється фізична невірність партнерки, для жінок же важче прийняти факт емоційної зради.

Шлях подолання: Щоб не довелося потім вирішувати дилему — прощати зраду або подавати на розлучення, — простіше і легше зраду попередити.

Залежність партнерів

Це можуть бути як фізіологічні (алкоголізм, наркоманія), так і поведінкові звички (ігроманія, шопоголізм, трудоголізм). Проблема в тому, що часто залежні люди не усвідомлюють своїх помилок і не вважають себе винуватими. Залежність партнера може сильно погіршити якість життя, втягнути в боргову яму, не кажучи вже про те, що вона створює у родині вкрай нездорову атмосферу. Погрози та вмовляння на адресу залежної людини здебільшого марні, тому нерідко відносини з такими людьми розпадаються.

Шлях подолання: У першу чергу необхідно прийняти цю проблему. Психологи та інші фахівці можуть допомогти, але лише у тому разі, якщо залежна людина сама захоче прийняти допомогу.

Побутові труднощі

Відсутність житла, малооплачувана робота, відсутність перспектив, кредитні заборгованості, інфантильність подружжя — все це завдає сильного удару по шлюбних узах, штовхаючи людей на конфлікти, сварки, докори та звинувачення. Нездорова атмосфера у родині та побутові проблеми стають каменем спотикання для щасливого життя.

Шлях подолання: партнерам слід командно вирішувати сімейні проблеми, працювати над собою, прагнути до особистісного та професійного зростання, навчатися навичкам економічного планування і відповідальності за свою родину.

Відсутність дітей або проблеми з дітьми

Проблема дуже серйозна, навіть травматична, особливо якщо у родині народжується дитина-інвалід, дитина з поведінковими проблемами. В основному з цієї причини на розлучення подають чоловіки, залишаючи сім'ю без підтримки. У багатьох країнах спостерігається схожа тенденція, оскільки сучасні люди воліють не жертвувати собою заради щастя дітей.

Шлях подолання: Психологи радять шукати в собі ресурси (і регулярно поповнювати) для знаходження в подібній ситуації. Важливо критично дивитися на речі з позиції дорослої людини, бути чесними з собою, партнером і дитиною.