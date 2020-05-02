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Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення
Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення

Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення

Психологи назвали основні фактори, які наштовхують на розлучення
01:35 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини України:Основні "вороги" міцної сім'ї.

Кількість розлучень невпинно зростає, підриваючи підвалини нашого суспільства. Психологи не лише виявили основних «ворогів» міцної сім'ї, але і знайшли шляхи подолання головних причин розлучення.

Ранній чи пізній шлюб

Стереотип «вийти заміж/одружитися потрібно до 25 років» чинить тиск на молодих людей. При цьому розлучення нікого з них не бентежить, і в результаті приблизно 75 % сімей рушиться із-за поспіху, психологічної несумісності та особистісної незрілості подружжя.

У групу ризику також потрапляють пари, які пов'язали себе шлюбними узами після 35-40 років. Причиною розлучення у даному разі є спогади з минулого життя, небажання змінюватися.

Шлях подолання: подружжю важливо розвивати усвідомленість, самостійність, вчитися промовляти проблеми, обговорювати їх і, головне, чути один одного.

Подружня невірність

Зрада відбувається за цілком об'єктивних причин: через психологічну несумісність і фізичне незадоволення партнерів. Для чоловіків великим ударом виявляється фізична невірність партнерки, для жінок же важче прийняти факт емоційної зради.

Шлях подолання: Щоб не довелося потім вирішувати дилему — прощати зраду або подавати на розлучення, — простіше і легше зраду попередити.

Залежність партнерів

Це можуть бути як фізіологічні (алкоголізм, наркоманія), так і поведінкові звички (ігроманія, шопоголізм, трудоголізм). Проблема в тому, що часто залежні люди не усвідомлюють своїх помилок і не вважають себе винуватими. Залежність партнера може сильно погіршити якість життя, втягнути в боргову яму, не кажучи вже про те, що вона створює у родині вкрай нездорову атмосферу. Погрози та вмовляння на адресу залежної людини здебільшого марні, тому нерідко відносини з такими людьми розпадаються.

Шлях подолання: У першу чергу необхідно прийняти цю проблему. Психологи та інші фахівці можуть допомогти, але лише у тому разі, якщо залежна людина сама захоче прийняти допомогу.

Побутові труднощі

Відсутність житла, малооплачувана робота, відсутність перспектив, кредитні заборгованості, інфантильність подружжя — все це завдає сильного удару по шлюбних узах, штовхаючи людей на конфлікти, сварки, докори та звинувачення. Нездорова атмосфера у родині та побутові проблеми стають каменем спотикання для щасливого життя.

Які звички у пар, які рідко розпадаються

Шлях подолання: партнерам слід командно вирішувати сімейні проблеми, працювати над собою, прагнути до особистісного та професійного зростання, навчатися навичкам економічного планування і відповідальності за свою родину.

Відсутність дітей або проблеми з дітьми

Проблема дуже серйозна, навіть травматична, особливо якщо у родині народжується дитина-інвалід, дитина з поведінковими проблемами. В основному з цієї причини на розлучення подають чоловіки, залишаючи сім'ю без підтримки. У багатьох країнах спостерігається схожа тенденція, оскільки сучасні люди воліють не жертвувати собою заради щастя дітей.

Шлях подолання: Психологи радять шукати в собі ресурси (і регулярно поповнювати) для знаходження в подібній ситуації. Важливо критично дивитися на речі з позиції дорослої людини, бути чесними з собою, партнером і дитиною.

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Психология, Психолог, Шлюб, Розлучення.
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