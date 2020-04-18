Які звички у пар, які рідко розпадаються

Новини шоу бізнесу:Можливо виявити загальні ознаки найбільш міцних союзів?

Які закохані, з'єднуючись, вже ніколи не захочуть знову відчути свободу?

Психологи переконані, що всі щасливі пари схожі, і у кожної є схожі звички, які і стають запорукою того, що ці відносини буквально "назавжди". Перевіримо?

Почуття гумору

Якщо вас смішать одні й ті ж жарти, то це вже 50% успіху. Як правило, пари зі схожим почуттям гумору набагато щасливіші. Може, і притягуються протилежності, але у всьому, що стосується веселощів, краще мати схожі погляди. Дивитися разом комедії, сміятися над кумедними відео в інтернеті — звичка, яка тільки зміцнює ваші відносини.

Тісний контакт

Якщо ви підтримуєте контакт зі своїм партнером і завжди у курсі того, що відбувається в його житті (і це взаємно), то в найближчі 100 років розставання вам не загрожує. (Запевняють психологи).

Однак контакт повинен бути бажаним з обох сторін. Мова не про тотальний контроль життя партнера і дзвінках щогодини. Якщо ви цікавитеся тим, як почувається ваш чоловік, про що тривожиться або що планує, а він у свою чергу не боїться ділитися всією цією інформацією з вами, — вітаємо, це дуже високий рівень близькості.

Почуття

Якщо ви не соромитеся і не боїтеся нагадати партнеру про свої почуття (і він робить те ж саме), то це просто чудово. Пари, які не бояться зайвий раз сказати один одному приємні слова, дуже міцні.

А ось ті, хто маніпулює партнером з допомогою зізнань у коханні або компліментів, ризикує залишитися ні з чим.

Спільні дрібнички

Якщо у вас є спільні маленькі традиції, а також «ваша пісня, «ваше» кафе і т. п., вашу пару не так-то просто розлучити. Психологи заявляють, що закохані, які мають свої сімейні традиції, улюблені місця, речі тощо, на підсвідомому рівні бояться втратити один одного, а разом з тим цю комфортну "сімейність".

Відвертість

Пари, які не бояться ділитися найпотаємнішим, з плином часу почуваються поруч один з одним дуже комфортно... В цьому криється небезпека: зникає гострота. Так от, пари, які не лінуються додати «вогнику» у свої відносини, міцніше інших. Під «вогником» мається на увазі новизна: у зовнішньому вигляді і манері одягатися, в інтимному житті. А також спільні подорожі, відвідування майстер-класів та інших навчальних івентів. Розкриваючись перед партнером по-новому, ви ніколи не зможете один одному набриднути.

Довіра

Якщо ви не боїтеся відпускати партнера куди-небудь без вас (і з його боку слідує аналогічна реакція), це великий успіх.

Пари, які довіряють один одному, де кожен має своє коло інтересів, своїх друзів, набагато міцніше тих, що всіма зусиллями намагаються контролювати один одного і навіть на суто жіночі (або чоловічі) зустрічі приходять разом.

Спільний сон

Пари, які засипають (або хоча б лягають спати в один час), живуть щасливо і довго. Це банальна статистика.

До речі, ті, що прокидаються в один час, теж. Так що, навіть якщо вам не потрібно рано вставати, але ви прокинетеся разом з коханим, щоб проводити його на роботу, ризикуєте заробити позачерговий кармічний бонус (і подяку партнера за сніданок)!