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Який секрет краси у жінок разних країн світу

Який секрет краси у жінок разних країн світу
06:25 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:У жінок кожної країни є власні секрети краси.

В якій би державі, і в яку б епоху не проживала жінка, вона завжди віддає багато сил на збереження і підтримку краси і молодості. У жінок кожної країни є власний косметичний ритуал, застосування якого тримається у великому секреті. Про які саме секрети йде мова?

Використання олії виноградних кісточок в Каліфорнії (США)

Перетворити виноградні кісточки в корисну косметичну олію придумали в сонячному штаті Америки — Каліфорнії. Вчені виявили у виноградних кісточках вміст незамінних жирних кислот Омега-6 і вітамін Е, які захищають шкіру від впливу шкідливих вільних радикалів. Змішуючи цю олію з коричневим цукром, американки використовують її в якості зволожуючого крему.

Морську сіль для краси волосся використовують на Гаваях

Можуть похвалитися довгим блискучим волоссям жительки острова Гаваї, які для краси волосся використовують морську сіль. Багато косметичних засобів з тих, що пропонуються в магазинах косметики, і в салонах краси, не завжди виправдовують очікуваний результат, і мають побічні ефекти: після їх застосування з'являється лупа, порушується баланс рівня рН і видаляються натуральні олії.

А ось скраб, виготовлений з морської солі, який використовується раз на тиждень, допомагає відновити обсяг і природний блиск волосся. Посилити ефект допоможе суміш морської солі з додаванням яблучного оцту і кокосової олії.

Куркуму для кольору обличчя застосовують індійські жінки

В Індії для догляду за шкірою і волоссям жінки застосовують куркуму — подрібнений в порошок корінь рослини наносять на обличчя і тіло, після чого шкіра стає пружною і бархатистою. Порошок куркуми м'яко відлущує і відновлює природну красу шкіри. А також стимулює кровообіг і знімає запалення.

У Франції для здоров'я нігтів використовують лимонний сік

Виявляється, лаки для нігтів шкодять природному кольору і текстурі нігтів (вибачте за тавтологію). Для надання нігтям здорового вигляду, француженки йдуть на невелику хитрість: роблять ванночки з лимонного соку протягом 10-15 хвилин.

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Китай: проти старіння використовують рисову воду

Рис — родом з Китаю, і найпопулярніша їжа в цій країні. Але тутешні жінки використовують рис також у косметиці. Китаянки використовують воду, в якій вони розм'якшують рис, для уповільнення старіння шкіри обличчя. При знаходженні рису у воді, рисові зерна залишають у воді частину мінералів і вітамінів. Регулярне вмивання цією водою робить чудеса, уповільнюючи передчасне старіння шкіри обличчя.

Бразилія: морквяний сік для здорової засмаги

Морква багата органічним пігментом бета-каротином. Якщо регулярно вживати морквяний сік, при впливі сонця бета-каротин перетворюється в організмі у вітамін А, який допомагає підтримувати здоров'я шкіри після засмаги. Жінки Бразилії знають про ці чудодійні властивості моркви, і п'ють свіжий морквяний сік перед тим, як відправитися на пляж. При цьому шкіра покривається ніжною засмагою і стає ніжною і бархатистою.

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Национальности, Жінки, Дівчата, Секрети краси.
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