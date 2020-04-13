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Спробуй на карантині корисні бананові маски для обличчя

Спробуй на карантині корисні бананові маски для обличчя
23:25 Пн, 13 Квітень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Саме час подбати про свою шкіру.

Ви давно хотіли зайнятися власною зовнішністю. Благо, часу для приготування ефективних масок власноруч досить.

Наприклад, банан — хороший засіб для позбавлення від зморшок. Ось кілька рецептів.

Банан з медом

Спочатку стиглий банан треба добре розім'яти в глибокому посуді. Потім, додати в отриману кашку столову ложку рідкого меду і 2 столові ложки домашніх вершків. При жирній шкірі ефективно ввести в суміш половину чайної ложки свіжовичавленого соку лимона.

Старанно все це перемішайте і нанесіть на чисте розпарене обличчя хвилин на 15-20. Потім змийте маску теплою водою і протріть шкіру замороженим кубиком настоянки ромашки або зеленого чаю.

Банан з яйцем

Для другого рецепта так само розминаємо в посуді з глибоким дном половинку стиглого банана, змішуємо з одним яйцем і чайною ложечкою оливкової або будь-якої іншої рослинної олії.

Добре перемішуємо до однорідного стану і наносимо тонким шаром на шкіру обличчя хвилин на 20-25. Потім акуратно знімаємо маску теплою водою із застосуванням ватного диска.

Банан з лимонним соком і білком

Чайну ложку пюре з стиглого банана змішуємо з чайною ложкою лимонного соку і сирим білком одного яйця. Отриману суміш добре збиваємо в міксері, а потім наносимо на обличчя хвилин на 15. Потім змиваємо прохолодною водою і протираємо шкіру водним настоєм з ромашки аптечної.

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Банан з апельсином

Половинку розім'ятого в кашку стиглого банана змішуємо з часточкою подрібненого з допомогою міксера апельсина середньої величини. Суміш накладаємо рівним шаром на обличчя і шию на 25 хвилин. Потім змиваємо маску проточною водою комфортної температури. Для більшої ефективності після того, як змиєте зайве, протріть шкіру свіжим соком з молодих пагонів алое. Щоб отримати стійкий результат, маску слід робити не рідше одного разу на тиждень.

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Маски, Краса, Обличчя, Продцедури, Бананові маски.
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