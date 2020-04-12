Як зняти гель-лак в домашніх умовах?

Новини шоу бізнесу:Більше нема сили дивитися на нігті, які відросли, не знаєте, як зняти гель-лак без допомоги майстра? Скористайтеся цими порадами! Вони точно допоможуть!

Карантин продовжено до 24 квітня, а це означає, що манікюрні салони працюватимуть ще не скоро. Нігті, які відросли, мають не дуже естетичний вигляд, однак навіть в домашніх умовах жінкам хочеться залишатися доглянутими та красивими.

Щоб зняти гель-лак, професіонали рекомендують використовувати такі засоби:

рідину для зняття манікюрного покриття;

одноразові обгортки або ватяні диски;

палички з апельсинового дерева;

олію для кутикули;

пилочку для нігтів.

Якщо вдома немає перелічених засобів, то використовувати також можна: алюмінієву фольгу, вату, ацетон.

Промити руки теплою водою. Для зручності ватяні диски рекомендовано розрізати на дві частини. Це саме слід зробити і з фольгою. Намочити ватяний диск засобом для зняття лаку і прикласти до нігтьової пластини. Простежити, щоб ацетон не потрапляв на шкіру пальців. Обмотати вату фольгою. Повторити процедуру з кожним нігтем і залишити їх під фольгою на 15 хвилин. Для ефективності обережно масажувати нігті, обгорнуті фольгою. Витримати 15 хвилин, зняти фольгу і вату. Якщо гель-лак знявся не повністю, слід закінчити процес за допомогою апельсинової палички, яка вбереже ніготь від пошкодження. Остаточно видалити покриття рекомендовано за допомогою бафа. Надати нігтям бажану форму.

Після очищення нігтьову пластину та кутикулу змазати олією.