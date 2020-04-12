Як зняти гель-лак в домашніх умовах?

Карантин продовжено до 24 квітня, а це означає, що манікюрні салони працюватимуть ще не скоро. Нігті, які відросли, мають не дуже естетичний вигляд, однак навіть в домашніх умовах жінкам хочеться залишатися доглянутими та красивими.
Щоб зняти гель-лак, професіонали рекомендують використовувати такі засоби:
- рідину для зняття манікюрного покриття;
- одноразові обгортки або ватяні диски;
- палички з апельсинового дерева;
- олію для кутикули;
- пилочку для нігтів.
Якщо вдома немає перелічених засобів, то використовувати також можна: алюмінієву фольгу, вату, ацетон.
- Промити руки теплою водою.
- Для зручності ватяні диски рекомендовано розрізати на дві частини. Це саме слід зробити і з фольгою.
- Намочити ватяний диск засобом для зняття лаку і прикласти до нігтьової пластини.
- Простежити, щоб ацетон не потрапляв на шкіру пальців. Обмотати вату фольгою.
- Повторити процедуру з кожним нігтем і залишити їх під фольгою на 15 хвилин.
- Для ефективності обережно масажувати нігті, обгорнуті фольгою. Витримати 15 хвилин, зняти фольгу і вату.
- Якщо гель-лак знявся не повністю, слід закінчити процес за допомогою апельсинової палички, яка вбереже ніготь від пошкодження.
- Остаточно видалити покриття рекомендовано за допомогою бафа.
- Надати нігтям бажану форму.
Після очищення нігтьову пластину та кутикулу змазати олією.