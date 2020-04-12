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Як зняти гель-лак в домашніх умовах?

Як зняти гель-лак в домашніх умовах?
20:18 Сьогодні Телеграф simya.com.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Більше нема сили дивитися на нігті, які відросли, не знаєте, як зняти гель-лак без допомоги майстра? Скористайтеся цими порадами! Вони точно допоможуть!

Карантин продовжено до 24 квітня, а це означає, що манікюрні салони працюватимуть ще не скоро. Нігті, які відросли, мають не дуже естетичний вигляд, однак навіть в домашніх умовах жінкам хочеться залишатися доглянутими та красивими.

Щоб зняти гель-лак, професіонали рекомендують використовувати такі засоби:

  • рідину для зняття манікюрного покриття;
  • одноразові обгортки або ватяні диски;
  • палички з апельсинового дерева;
  • олію для кутикули;
  • пилочку для нігтів.

Якщо вдома немає перелічених засобів, то використовувати також можна: алюмінієву фольгу, вату, ацетон.

  1. Промити руки теплою водою.
  2. Для зручності ватяні диски рекомендовано розрізати на дві частини. Це саме слід зробити і з фольгою.
  3. Намочити ватяний диск засобом для зняття лаку і прикласти до нігтьової пластини.
  4. Простежити, щоб ацетон не потрапляв на шкіру пальців. Обмотати вату фольгою.
  5. Повторити процедуру з кожним нігтем і залишити їх під фольгою на 15 хвилин.
  6. Для ефективності обережно масажувати нігті, обгорнуті фольгою. Витримати 15 хвилин, зняти фольгу і вату.
  7. Якщо гель-лак знявся не повністю, слід закінчити процес за допомогою апельсинової палички, яка вбереже ніготь від пошкодження.
  8. Остаточно видалити покриття рекомендовано за допомогою бафа.
  9. Надати нігтям бажану форму.

Манікюр в домашніх умовах те, що потрібно на карантині

Після очищення нігтьову пластину та кутикулу змазати олією.

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Маникюр, Нигти, Гель лак, Лайфхаки, Поради.
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