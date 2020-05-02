День Матері 2020: що треба робити в цей день

Новини України:В День Матері прийнято вітати матерів і надавати їм знаки уваги, а також дарувати символічні подарунки.

Коли День Матері в Україні:

Головний подарунок на День Матері для всіх мам це, звичайно, увага. У це свято не прийнято дарувати цінні подарунки, однак символічні, або зроблені власними руками, порадують мам. Також важливо, надати підтримку мамі і показати, яка вона дорога для вас.

В Україні День матері припадає на другу неділю травня, тому фіксованої дати свято не має. Це закріплено указом президента України № 489/99 від 10 травня 1999 року. У 2020 році свято відзначають 10 травня.

Традиція святкувати День матері пішла з США. У 1907 році Анна Джарвіс, щоб віддати данину пам'яті своїй матері, виступила з пропозицією заснувати таку дату. Її підтримала влада, а згодом до ініціативи приєдналися й інші країни.

У цей день прийнято вітати матерів, віддавати належне материнській праці. Також прийнято виражати подяку за те, що мама подарувала життя і виховала. Традиційно у День Матері в багатьох країнах мамам дарують подарунки, листівки та квіти. Якщо ви живете окремо від мами, то можна відвідати її, або хоча б зателефонувати і привітати з її днем.