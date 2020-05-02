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В Україні за минулу добу 550 нових випадків Covid-19

В Україні за минулу добу 550 нових випадків Covid-19
10:04 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини України:За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій області (78), Дніпропетровській - 72 та Закарпатській (64) областях.

На 550 осіб зросла за минулу добу кількість хворих на Covid-19 в Україні, 7 людей померли, 85 осіб одужали, загалом кількість інфікованих на 2 травня становить 11411 осіб, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу вранці в суботу.

"В Україні за минулу добу зафіксовано 550 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, з них 17 у дітей і 96 у медичних працівників. Госпіталізовано до закладів охорони здоров'я 117 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли 7 осіб", - сказав міністр під час онлайн-брифінгу в суботу.

За його словами, кількість інфікованих наразі становить 11411 осіб. За останню добу проведено 5399 тестів методом ПЛР.

Наразі в Україні 9 634 активних випадки Covid-19.

Водночас, за даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) МОЗ України, опублікованими на сторінці у Фейсбуці, серед померлих із коронавірусом переважають особи віком від 50 років (86%).

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Зазначається, що загалом хвороба підтверджена у 771 дитини і 2250 медиків, при цьому 1498 пацієнтів вже одужали, з них 335 медпрацівників.

Станом на ранок 1 травня кількість хворих із початку поширення коронавірусу в Україні досягла 10 861, з них померла 261 людина, а загальна кількість тих, хто одужав, становить 1 238.

Добове зростання кількості хворих на 1 травня становило 455 випадків, 30 квітня - 540 осіб, на 29 квітня – 456 осіб, на 28 квітня – 401.

Отже, нинішній приріст кількості виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні суттєво перевищив показники попередніх днів і став одним із найбільших із початку пандемії: рекордну кількість випадків захворювання Covid-19 в Україні було підтверджено на ранок 23 квітня – 578, а 30 квітня - 540.

Зростання кількості жертв коронавірусу за попередні три доби становило: на 1 травня – 11 осіб, на 30 квітня – 11 осіб, на 29 квітня - 11 осіб.

Зростання кількості людей, що одужали, за минулі три доби становило відповідно - 175, 135 і 111 осіб.

За даними ЦГЗ, на амбулаторному лікуванні перебувають 7960 пацієнтів, з них 626 дітей і 1863 медпрацівники. Загалом потребували госпіталізації 3452 людини, з них 145 дітей і 387 медиків.

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Крім того, підключення до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) необхідно було 151 людині, зокрема одній дитині та 12 медикам.

У МОЗ зазначили, що станом на ранок 2 травня до ЦГЗ надійшло 727 повідомлень про підозру на Covid-19. Загалом із початку пандемії надійшло 31043 повідомлення про підозру на коронавірус.

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Пандемия, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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