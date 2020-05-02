У ЗСУ коронавірус зафіксували у 45 військовослужбовців

Новини України:За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Станом на 7:00 2 травня, у Збройних Силах України коронавірусну хворобу COVID-19 мають 45 військовослужбовців. Про це повідомляє у Facebook Медичні сили ЗСУ, інформує УНН.

"На 07:00 2 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 299 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 28 осіб", - йдеться у повідомленні.

"Хворий військовослужбовець з Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - повідомляють військові медики.

Також вказується, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється "під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

"Залишайтеся вдома. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - резюмували у Медичних силах ЗСУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні.