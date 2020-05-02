Скачать
Субота, 02.05.2020
Бойвики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені
Бойвики 24 рази обстріляли українські позиції, є поранені
У США офіційно схвалили препарат для лікування хворих на коронавірус
У США офіційно схвалили препарат для лікування хворих на коронавірус
Бешикташ цікавиться екс-гравцем Карпат
Бешикташ цікавиться екс-гравцем Карпат
Іспанцям дозволили виходити з дому після жорсткого карантину
Іспанцям дозволили виходити з дому після жорсткого карантину

У ЗСУ коронавірус зафіксували у 45 військовослужбовців

У ЗСУ коронавірус зафіксували у 45 військовослужбовців
10:17 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Станом на 7:00 2 травня, у Збройних Силах України коронавірусну хворобу COVID-19 мають 45 військовослужбовців. Про це повідомляє у Facebook Медичні сили ЗСУ, інформує УНН.

"На 07:00 2 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб. Також за період пандемії одужали 30 осіб та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 299 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 28 осіб", - йдеться у повідомленні.

"Хворий військовослужбовець з Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні", - повідомляють військові медики.

В Україні за минулу добу 550 нових випадків Covid-19

Також вказується, що аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється "під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом".

"Залишайтеся вдома. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни", - резюмували у Медичних силах ЗСУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ЗСУ, ООС, Хвороба, Військові, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
02 Пристайко: уряд готує пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах
03 Між Німеччиною та Україною наразі немає угоди про співробітництво
04 НБУ прогнозує скорочення ВВП у другому кварталі на 11%
05 Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У Мукачеві також планують відкривати парки і ТРЦ
У Мукачеві також планують відкривати парки і ТРЦ
У Китаї повідомили про один випадок коронавірусу
У Китаї повідомили про один випадок коронавірусу
В Італії за добу коронавірус виявили у менше 2 тисяч осіб
В Італії за добу коронавірус виявили у менше 2 тисяч осіб
У ЗСУ коронавірус зафіксували у 45 військовослужбовців
У ЗСУ коронавірус зафіксували у 45 військовослужбовців
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся