Мінекоенерго: Ніяких віялових відключень електроенергії не буде

Новини України:Складна ситуація в енергетиці склалася через низку причин: не належним чином підготоване введення нового ринку електроенергії в липні 2019 року, відкриття імпорту електроенергії з Росії і Білорусі за двосторонніми договорами, пандемія коронавірусу.

Міністерство енергетики та захисту довкілля не допустить віялових відключень електроенергії, попри складну ситуацію в енергетиці. Про це сказала в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі телеканалу «Інтер».

Вона зазначила, що енергетична галузь переживає найбільші кризові явища за всю історію України, але Уряд і Мінекоенерго ситуацію контролюють: «Я хочу заспокоїти: не буде ніяких віялових відключень. Уряд і Міністерство тримають ситуацію під контролем і не допустять, щоб в українців не було світла».

Складна ситуація в енергетиці склалася через низку причин: не належним чином підготоване введення нового ринку електроенергії в липні 2019 року, відкриття імпорту електроенергії з Росії і Білорусі за двосторонніми договорами, пандемія коронавірусу.

Все це привело до того, що ціна на електроенергію в Україні значно впала і перестала покривати собівартість її вироблення вітчизняними підприємствами. На складах шахт і ТЕС почало накопичуватися вугілля, в решті зупинилися 95% вугільних підприємств.

«Відповідно, треба було приймати термінові рішення. Першим кроком було необхідно зробити реальний Прогнозний енергетичний баланс, який би враховував значне скорочення споживання і відповідне зменшення виробництва електричної енергії для того, щоб надати можливість працювати всій генерації і використовувати в тому числі вугілля», - розповіла в.о. міністра.

На базі нового енергобалансу розроблений план антикризових заходів, які дозволять збалансувати енергетичну галузь.