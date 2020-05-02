НБУ прогнозує скорочення ВВП у другому кварталі на 11%

Новини Бізнесу:У регуляторі підкреслили, що найбільшого потрясіння українська економіка зазнає у II кварталі 2020 року.

У другому кварталі цього року економіка України, як прогнозується, скоротиться на 11% в річному вимірі, безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупиниться. Поступове скасування карантину сприятиме відновленню економіки. Такий прогноз дали у Національному банку України у щоквартальному Інфляційному звіті, передає УНН.

"Інфляція у 2020 році прискориться, але перебуватиме в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. За підсумками року споживчі ціни зростуть на 6%. Унаслідок карантинних обмежень для подолання пандемії та глобальної кризи українська економіка скоротиться на 5,0% у 2020 році, але відновить зростання на рівні близько 4% у наступні роки", - вказали у НБУ

"За прогнозом НБУ, у квітні-червні економіка скоротиться на 11% в річному вимірі, рівень безробіття зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі, а зростання зарплат призупиниться. Поступове скасування карантинних обмежень зумовить відновлення української економіки в другому півріччі 2020 року", - додали у НБУ.

Як вказано, цьому сприятиме також м’яка фіскальна та монетарна політики.

Збільшення урядом бюджетних видатків на подолання кризи і заходи Національного банку з підтримання банківської системи зменшать негативний вплив пандемії на економіку, вважають у регуляторі. Як падіння, так і відновлення, як очікується, буде нерівномірним за видами економічної діяльності.

"Зокрема від впровадження внутрішніх карантинних обмежень найбільше втратить сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, проте ще потерпатимуть від повільного відновлення доходів населення", - розповіли у НБУ.

Туризм та пов’язані з ним авіаційні послуги, як вказано, повноцінно відновляться лише в наступному році.

Окремі експортноорієнтовані галузі, зокрема металургія, втратять насамперед від звуження зовнішнього попиту в умовах глобальної економічної кризи. Збережеться високий попит на продукцію сільського господарства, хоча очікується зменшення обсягів врожаю зернових через погіршення погодних умов, вели далі у НБУ.

"Разом із відновленням економіки у 2021 році заробітні плати знову зростатимуть, а рівень безробіття поступово повернеться до докризових 8-9%. Очікується, що споживчі настрої повністю відновляться, а приватне споживання у 2021–2022 роках зростатиме темпами 5–7% на рік", - відзначили у Нацбанку.

Нагадаємо, НБУ назвав інструменти для протидії кризі та пом’якшення падіння на тлі коронавірусу.