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На закупівлю ліків у бюджет заклали понад вісім мільярдів

На закупівлю ліків у бюджет заклали понад вісім мільярдів
12:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У Державному бюджеті України передбачено 8,072 млрд на закупівлю лікарських засобів для пацієнтів з тяжкими захворюваннями.

«Загальна сума, яка визначена в Державному бюджеті України на закупівлю лікарських засобів централізовано, за державний кошт, становить майже 8 мільярдів 72 мільйони. Ця сума, залежно від програм, буде розподілена між міжнародними організаціями та ДП «Медичні закупівлі», - про це на брифінгу 2 травня поінформував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він уточнив, що йдеться про закупівлю препаратів для лікування орфанних захворювань, вірусних гепатитів, туберкульозу, тест-систем для донорства тощо.

Раніше Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я веде перемовини із міжнародними організаціями, через які Україна закуповує ліки для хворих на онкологію, ВІЛ, СНІД, гепатит, гемофілію та інші захворювання, про зміну умов закупівель.

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Як повідомлялося, колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголошувала, що закупівлі ліків та медичних виробів за бюджетними програмами опинилися під загрозою.

При цьому МОЗ заявляв про заборгованість міжнародних закупівельних організацій щодо поставок ліків на суму 5,3 млрд грн.

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Бюджет, МОЗ, Максим Степанов, Ліки, Коронавірус.
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