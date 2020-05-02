Коронавірус у світі: підсумки за 2-ге травня

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Коронавірус у світі - статистика

Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка, за останніми даними, зачепила понад три мільйони людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.

Станом на ранок, 2 травня, в Україні 11 411 випадків інфікування коронавірусом, у світі ця цифра перевищує 3,3 мільйона осіб. При цьому видужати вдалось уже 1 053 344.

Україна обігнала Південну Корею за кількість інфікованих: 10 861 проти 10 780.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 2 травня в Україні 11 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 279 летальних, 1 498 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 550 нових випадків.

За добу у Києві кількість інфікованих коронавірусом зросла ще на 41 людину, серед них – 5 медиків. У столиці наразі спостерігається зменшення кількості інфікованих коронавірусом та вже декілька днів підряд не фіксується жодних смертей.

Скандал навколо пом'якшення карантину у Черкасах отримав своє продовження. В Офісі президента спершу заявили, що дії мера міста отримають юридичну оцінку, а заступник керівника ОП Андрій Трофімов назвав таке рішення "піаром" чиновника.

Водночас у МОЗ закликали українців ввімкнути "тумблер терпіння", щоб вийти з карантину вчасно.

Станом на 2 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 захворіли 45 осіб.

Зокрема, за минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на COVID-19 - хворий військовослужбовець з Харківської області лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан його здоров’я задовільний, симптомів захворювання немає.