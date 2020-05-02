Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин

Новини України:Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством культури та інформаційної політики розробили інформаційні матеріали 13-ма мовами нацменшин України.

"У рамках інформаційної кампанії з протидії поширенню коронавірусної інфекції Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерство культури та інформаційної політики та проектом Ради Європи в Україні розробили та випустили інформаційні матеріали 13-ма мовами національних меншин для різних груп населення, які мешкають на території України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекомендації щодо запобіжних заходів тепер доступні білоруською, болгарською, гагаузькою, грецькою, німецькою, ромською, російською, словацькою мовами та івритом.

Також вказується, що раніше інфографіка з рекомендаціями була перекладена польською, кримськотатарською, угорською та румунською мовами.

У МОЗ повідомили, що завантажити ці макети та інші матеріали для поширення можна за посиланням.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні.