Науковці впевнені, що новий вірус поступово стає менш небезпечним, це біологічний закон

Новини України:За словами біолога, всі людські віруси колись виникли в тваринному резервуарі, а потім перейшли на людей.

Будь-який новий вірус, який виникає серед людства, поступово стає менш небезпечним й агресивним, це фундаментальний біологічний закон.

Про це в інтерв'ю «Обозревателю» розповів доктор біологічних наук, професор Костянтин Чумаков. Він нагадав, що всі віруси, перейшовши на нову популяцію, спочатку більш небезпечні, але поступово стають легшими.

"Коронавірус новий, він ще не адаптувався. Всі віруси, перейшовши на нову популяцію, спочатку більш небезпечні, але поступово стають легшими. Якщо вірус вбиває свого господаря або відправляє його в лікарню, він випадає із циркуляції і не може передаватися. А передаються тільки ті віруси, які свого господаря не вбивають, а продовжують заражати інших людей. Будь-який новий вірус поступово стає менш небезпечним. Це фундаментальний біологічний закон", – підкреслив біолог.

За його словами, всі людські віруси колись виникли в тваринному резервуарі, а потім перейшли на людей.

"Якщо у них немає імунітету, вірус поширюється легко – як вогонь по сухому сіну. Коли значна частина перехворіє, йому вже складно передаватися. У людей виникає популяційний імунітет, а сам вірус стає дуже небезпечним. Іспанка – хороший приклад "пом'якшення" нових вірусів, виникла і досить швидко зникла без всяких вакцин і ліків. Залишився варіант вірусу, який перестав вбивати людину – іспанка перетворилася на звичайний сезонний грип. Неприємно, але вже ніхто не лякається", – підсумував Чумаков.

Як повідомляв УНІАН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що передчасне скасування карантину може спричинити другу хвилю коронавірусу в Україні, тому уряд буде дуже виважено підходити до послаблення обмежувальних заходів.