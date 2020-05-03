Експерти прогнозують, що важливі харчові продукти можуть здорожчати

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07:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:На іхню думку, у 2020 році вартість продуктів збільшиться на 10-15%.

Україну у 2020 році очікує неврожай, а також підвищення цін на хліб і картоплю.

Відповідний прогноз дав член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі "Обозревателю". Він назвав причини такої ситуації.

"Уже сьогодні є чітке розуміння того, що через погодні умови цей рік буде неврожайним. Ми будемо мати спекотне і посушливе літо. За попередніми оцінками, урожай зернових буде на 18% нижчим, ніж минулого року, приблизно 60 млн тонн. Хліб подорожчає у зв'язку з підвищенням цін на зерно", – наголосив Пендзин.

Водночас на урожай овочів, а особливо картоплі, за його словами, вплинув карантин через поширення коронавірусу.

"Ми не посадили овочі борщового набору. 98% картоплі у нас в країні виробляють самі українці. Але якщо сільські жителі змогли посадити свої городи, то містяни не змогли дістатися до своїх дачних ділянок через карантин і відсутність транспорту. Тому цього року картоплі буде менше, а ціна на неї зросте", – заявив економіст.

На його думку, у 2020 році вартість продуктів збільшиться на 10-15%. Але водночас він зазначив, що це поки що попередні оцінки, адже станом на 2 травня весняно-польові роботи ще не були закінчені.

Науковці впевнені, що новий вірус поступово стає менш небезпечним, це біологічний закон

"Хоча світові ціни на продовольство падають, бо різко скоротився попит з боку бізнесу: не працюють кафе, ресторани, бари, фастфуди. На світових ринках цукор і рослинна олія подешевшали на 12%. Але ООН б'є на сполох: цього року більше людей голодуватимуть. Адже рік неврожайний, важкі погодні умови, та через карантин багато країн не встигли повністю все посіяти. Тому ціна на продовольство піде вгору", – наголосив Пендзин.

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Эксперти, Україна, Продукти харчування, Здорожчання, Прогнозують, Неврожай.
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