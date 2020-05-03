Синоптики розповіли, яким буде клімат в Україні у найближчі 10 років

Новини України:Раніше перепади температур були більш плавними, більш розмитими, зазначила фахівець.

Погодні умови, які спостерігаються зараз, будуть в Україні ще в найближчі 10 років.

Йдеться про посуху, штормові вітри, різкі коливання температур. Про це "Обозревателю" розповіла завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

"У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, поліпшення не буде", - зазначила вона і додала, що зараз на клімат впливають два фактори.

"Перший. Зараз над територією України проходить так звана тепла смуга. Вона тягнеться від самого Криму уздовж Дніпра і за межі нашої країни, в Архангельськ. Як пояснили нам геологи, смуга лежить на давньоруському розломі. І бере тепло вона не з атмосфери, а з надр землі. Смуга прив'язана до місця, вона стійка, і на території, де вона проходить, буде посуха ", - зазначила Мартазінова.

За її словами, така смуга не пускає в Україну вологі маси, що йдуть із заходу, з Атлантики. Уздовж неї з обох сторін скупчуються повітряні маси з контрастними температурами, утворюючи фронт. І коли смуга раптово перестає давати тепло, фронти зустрічаються, а на території України утворюються шторми.

"Цей процес визначає наше майбутнє щодо клімату. Території уздовж Дніпра висушуватимуться", - зазначила експерт.

Так, за її словами, другий фактор - це атмосферна циркуляція. Кліматологіня підкреслила, що циркуляція зараз стає загостренішою, чого раніше не було.

"Вона тримає всі процеси на поверхні землі. Відбуваються різкі перепади температур протягом одного місяця. Тиждень холоду, тиждень тепла. Раніше перепади були більш плавними, більш розмитими. Вся ця нестійкість приходить з верхніх шарів атмосфери", - сказала Мартазінова і додала, що одночасно холодні зими нікуди не зникли, вони будуть, але нечасто.