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Синоптики розповіли, яким буде клімат в Україні у найближчі 10 років

Синоптики розповіли, яким буде клімат в Україні у найближчі 10 років
07:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Раніше перепади температур були більш плавними, більш розмитими, зазначила фахівець.

Погодні умови, які спостерігаються зараз, будуть в Україні ще в найближчі 10 років.

Йдеться про посуху, штормові вітри, різкі коливання температур. Про це "Обозревателю" розповіла завідуюча відділенням кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів Інституту гідрометеорології Вазіра Мартазінова.

"У найближчі 10 років ми не зрушимо з цієї точки, поліпшення не буде", - зазначила вона і додала, що зараз на клімат впливають два фактори.

"Перший. Зараз над територією України проходить так звана тепла смуга. Вона тягнеться від самого Криму уздовж Дніпра і за межі нашої країни, в Архангельськ. Як пояснили нам геологи, смуга лежить на давньоруському розломі. І бере тепло вона не з атмосфери, а з надр землі. Смуга прив'язана до місця, вона стійка, і на території, де вона проходить, буде посуха ", - зазначила Мартазінова.

За її словами, така смуга не пускає в Україну вологі маси, що йдуть із заходу, з Атлантики. Уздовж неї з обох сторін скупчуються повітряні маси з контрастними температурами, утворюючи фронт. І коли смуга раптово перестає давати тепло, фронти зустрічаються, а на території України утворюються шторми.

"Цей процес визначає наше майбутнє щодо клімату. Території уздовж Дніпра висушуватимуться", - зазначила експерт.

Так, за її словами, другий фактор - це атмосферна циркуляція. Кліматологіня підкреслила, що циркуляція зараз стає загостренішою, чого раніше не було.

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"Вона тримає всі процеси на поверхні землі. Відбуваються різкі перепади температур протягом одного місяця. Тиждень холоду, тиждень тепла. Раніше перепади були більш плавними, більш розмитими. Вся ця нестійкість приходить з верхніх шарів атмосфери", - сказала Мартазінова і додала, що одночасно холодні зими нікуди не зникли, вони будуть, але нечасто.

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Все по темі:

Погода, Прогноз, Климат, Синоптики, Глобальне потепління, Зміна, Температура повітря.
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