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За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців

За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
11:30 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Протягом доби в Україну евакуаційними рейсами прибули понад 550 пасажирів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона (Португалія), Парижа (Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибули понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до пасажирів указаних авіарейсів обрали карантинні обмеження із застосуванням додатку "Дій вдома".

"Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Загалом, минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.

Порушників режиму самоізоляції минулої доби на кордоні теж не було виявлено.

Водночас, 2 травня надійшло лабораторне підтвердження захворювання на COVID-19 ще одного представника Державної прикордонної служби України в Одеській області. У нього спостерігається легкий перебіг хвороби. У підрозділі проведена необхідна дезінфекція приміщень, вжиті інші запобіжні заходи, в тому числі направлений на самоізоляцію та перебуває під контролем лікарів відомства персонал, який контактував з хворим. Станом на сьогодні на COVID-19 у Держприкордонслужбі хворіє 15 військовослужбовців та працівників відомства, 1 військовослужбовець одужав.

В МОЗ хочуть пом’якшити карантин на основі порад ВООЗ

Як повідомлялося, за порушення правил карантину ст. 44-3 КУпАП передбачає штраф від 17 тис. грн.

За даними на 3 травня, в Україні зареєстровано 11913 випадків COVID-19. З них 829 дітей та 2325 медичних працівників. Одужали 1547 осіб. Летальних випадків - 288.

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Эвакуация, За кордоном, Додому, Українці, Повернулись, Авіаперельот.
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