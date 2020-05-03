Скачать
Неділя, 03.05.2020
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19
МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано 11913 випадків COVID-19
Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
Борис Джонсон ледь не помер від Covid-19
Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
Матчі чемпіонату АПЛ можуть дограти в Австралії
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити
3 травня 2020 - прикмети, іменинники, що сьогодні не можна робити

МОЗ: карантин приніс результат-в Україні немає спалаху COVID-19

МОЗ: карантин приніс результат-в Україні немає спалаху COVID-19
11:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Запроваджені в Україні карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат, який полягає в тому, що в Україні відсутні великі спалахи коронавірусної інфекції.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"17 днів поспіль ми спостерігаємо захворюваність в рамках від 400 до 600 людей на добу. Ми вважаємо, що наші карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат. Цей результат полягає в тому, що у нас не існує таких спалахів, які б відобразилися на здатності системи охорони здоров`я надавати медичну допомогу", - наголосив міністр.

Степанов також висловив упевненість, що якщо надалі дотримуватися заходів та рекомендацій МОЗ, то епідемія коронавірусу в Україні буде подолана.

"Впевнений, що якщо ми і надалі будемо дотримуватися цих заходів та рекомендацій ві Міністерства охорони здоров`я, епідемія буде проходити в режимі, який є на сьогодні, з поступовим зниженням кількості захворюваності і збільшенням кількості тих, хто одужав. Таким чином, ми зможемо повністю побороти коронавірусну хворобу", - підкреслив він.

Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19

Станом на ранок 3 травня в Україні було зафіксовано 502 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом підтверджено 11913 випадків коронавірусу, серед них - у 829 дітей та 2 325 медиків. Померли 288 , одужали 1547 людей. За останню добу одужали 49.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Карантин, Результат, Коронавірус, Обмеження, Covid-19, Спалах, Протиепідеміологічні заходи.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
02 Зірку Джо Пантоліано збив автомобіль під час прогулянки
03 Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
04 Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
05 Борис Джонсон назвав сина на честь лікарів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Турецькі туроператори запрошують на відпочинок
Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19
Названо області з найвищими на сьогодні темпами поширення COVID-19
За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
За останню добу на Батьківщину повернулися 550 українців
Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
Вживання алкоголю не врятує від COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся