МОЗ: карантин приніс результат-в Україні немає спалаху COVID-19

Новини України:Запроваджені в Україні карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат, який полягає в тому, що в Україні відсутні великі спалахи коронавірусної інфекції.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"17 днів поспіль ми спостерігаємо захворюваність в рамках від 400 до 600 людей на добу. Ми вважаємо, що наші карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат. Цей результат полягає в тому, що у нас не існує таких спалахів, які б відобразилися на здатності системи охорони здоров`я надавати медичну допомогу", - наголосив міністр.

Степанов також висловив упевненість, що якщо надалі дотримуватися заходів та рекомендацій МОЗ, то епідемія коронавірусу в Україні буде подолана.

"Впевнений, що якщо ми і надалі будемо дотримуватися цих заходів та рекомендацій ві Міністерства охорони здоров`я, епідемія буде проходити в режимі, який є на сьогодні, з поступовим зниженням кількості захворюваності і збільшенням кількості тих, хто одужав. Таким чином, ми зможемо повністю побороти коронавірусну хворобу", - підкреслив він.

Станом на ранок 3 травня в Україні було зафіксовано 502 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом підтверджено 11913 випадків коронавірусу, серед них - у 829 дітей та 2 325 медиків. Померли 288 , одужали 1547 людей. За останню добу одужали 49.