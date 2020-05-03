Україна закликала звільнити кримсько-татарських журналістів

Новини України:У Всесвітній день свободи преси МЗС закликало світову спільноту посилити тиск на РФ з метою звільнення незаконно затриманих кримськотатарських журналістів.

"У Всесвітній день свободи преси ми закликаємо міжнародну спільноту посилити тиск на російську владу з метою звільнення кримськотатарських журналістів Ремзі Бекірова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемедінова і активіста руху за громадянські права Сервера Мустафаєва", - сказано в заяві.

Дипломати наголосили, що міжнародне співтовариство має посилити тиск, щоб "перешкодити російській окупаційній адміністрації обмежувати свободу слова в тимчасово окупованому Криму, порушення прав журналістів і свободу преси".

"Переслідування кримськотатарських ЗМІ і блогерів викликає особливу тривогу", - відзначили в міністерстві.

Нагадаємо, 3 травня щорічно з 1994 року відзначають Всесвітній день свободи преси.