ЮНЕСКО створила глобальну кампанію "Журналістика без страху та упередженості"

Новини України:ЮНЕСКО дає старт глобальної кампанії в ЗМІ та соцмережах під гаслом "Журналістика без страху та упередженості".

Про це повідомляється на сайті ООН.

"3 травня по всьому світу на національному та місцевому рівнях пройдуть заходи з нагоди Всесвітнього дня свободи преси, в тому числі у форматі онлайн-дискусій та семінарів. На тлі медійної обстановки, що все більш ускладнюється, ЮНЕСКО дає старт глобальної кампанії в ЗМІ та соціальних мережах під девізом "Журналістика без страху та упередженості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 4 по 6 травня пройде ще кілька заходів: Діалог високого рівня, вебінари і обговорення на таких платформах, як Facebook Live, YouTube і Microsoft teams, повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Серед основних тем цього року - безпека журналістів і працівників ЗМІ, незалежна і професійна журналістика, вільна від політичного і комерційного впливу, а також гендерна рівність у ЗМІ.

Як відомо, Всесвітній день свободи преси був встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1993 року. З тих пір щорічно 3 травня, у річницю прийняття Віндхукської декларації, у всьому світі проводяться заходи, присвячені Всесвітньому дню свободи преси. Зокрема, аналізується стан справ в світі щодо свободи преси, відбуваються заходи щодо захисту ЗМІ від спроб обмежити свободу преси. Також згадують журналістів, які загинули під час виконання свого професійного обов'язку.