За добу в Україні 418 нових випадків коронавірусу

Новини України:За даними ЦГЗ, хворобу підтверджено у 855 дітей та 2 387 медиків.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12 331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків", - йдеться у повідомленні МОЗ.

Усього в Україні досліджено 134 592 зразки методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 8 669 пацієнтів, з них 703 дитини та 1 975 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 3 662 особи, з них 152 дитини та 412 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 160 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 303 людини, з них 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали, з них 358 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32 270 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, раніше на карті РНБО щодо поширення коронавірусу з'явилася інформація про 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.