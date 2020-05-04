МОЗ визначиться з використанням тестів на антитіла

Новини України:Міністерство охорони здоров’я у вівторок, 5 травня, визначатиметься щодо стратегії використання в Україні ІФА-тестів, які виявляють антитіла до коронавірусу.

«На сьогодні ми вибудовуємо стратегію використання ІФА-тестів. На завтра ми збираємо наших фахівців - епідеміологів, вірусологів - для того, щоб чітко визначити, яку саме стратегію при використанні ІФА-тестів ми будемо використовувати в Україні, кого ми будемо тестувати, з якою метою, що ми хочемо від цього досягти», - про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в понеділок.

Він додав, що в Україні ІФА-тести вже використовуються, зокрема приватними лабораторіями.

Водночас, на прохання журналістів прокоментувати ситуацію щодо заяви свого заступника Віктора Ляшка, який у телеефірі поінформував, що ІФА-тести українського виробництва уже є в регіонах, проте в областях знають про такі надходження, міністр заявив: «Мені невідомо, щоб Віктор Ляшко десь говорив про те, що ми поставили вже тести в регіони і розпочинаємо це тестування».

Раніше Степанов заявляв, що ІФА-тестування, яке дає змогу виявити антитіла до коронавірусу, може бути запущене в Україні тільки після перевірки ефективності такої діагностики.

Як повідомляв Укрінформ, 27 квітня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у програмі «Свобода слова» на ICTV заявив, що в Одеській та Сумській областях розпочнеться ІФА-тестування, яке дасть змогу виявляти у здорових людей антитіла до коронавірусу. Робиться це для того, аби мати реальну картину захворюваності на коронавірус, включаючи легкі безсимптомні форми. За його словами, необхідні ІФА-тести до України вже зайшли.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.