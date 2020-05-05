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Зеленський: Цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину

Зеленський: Цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину
03:52 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше, однак країна вже готується до виходу з карантину.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас - тільки завдяки вчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні», –сказав Зеленський.

Кабінет Міністрів України готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

МОЗ визначиться з використанням тестів на антитіла

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

Послаблення карантинних заходів потрібне для підтримки економіки України, однак вони можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації. Адже навіть Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.

Як повідомлялося, станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

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Зеленский, Карантин, Коронавірус, Пандемія коронавірусу.
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