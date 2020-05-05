Зеленський: Цього тижня починаємо підготовку до виходу з карантину

Новини України:Обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше, однак країна вже готується до виходу з карантину.

Про це йшлося на щоденній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу, що відбулася під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми маємо тримати обмежувальні заходи до 11 травня, як і обіцяли, адже здоров’я людей – найважливіше. Стабільна ситуація з поширенням COVID-19 та відсутність критичної кількості хворих у нас - тільки завдяки вчасним карантинним заходам. Але оскільки бізнесу треба підготуватися до виходу з карантину: закупити товар, провести дезінфекцію, попередити людей – ми всією країною готуватимемося до цього вже на поточному тижні», –сказав Зеленський.

Кабінет Міністрів України готує рішення, яке допоможе підприємцям і споживачам підготуватися до безпечного виходу з карантину.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд розробляє алгоритми безпечного відкриття об’єктів оптово-роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (крім торговельно-розважальних центрів), салонів краси, автосалонів, музеїв, бібліотек та інших закладів громадського відвідування, які матимуть чіткі правила дотримання санітарних норм.

Розглядають також можливість відкриття літніх майданчиків закладів громадського харчування, однак місцева влада може обмежувати їхню роботу чи закривати з огляду на ситуацію, яка склалася в місті та регіоні.

Послаблення карантинних заходів потрібне для підтримки економіки України, однак вони можуть бути посилені знову в разі загострення епідеміологічної ситуації. Адже навіть Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) продовжила глобальний надзвичайний стан.

Як повідомлялося, станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.