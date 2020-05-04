На коли краще не брати відпустку

Новини України:Туроператори розповіли, коли варто планувати відпустку.

Жорсткий карантин в країнах Європи і в Україні фактично паралізував світ. Український туризм - не виняток. Зачинені кордони, спустошені світові курорти, готелі, скасовані екскурсійні поїздки. Туристичні компанії понесли колосальні збитки.

Керівник турагентства Браво Тур Віктор Харченко розповів, чи є шанси на відпочинок в осяжному майбутньому.

"У багатьох країнах намічається послаблення карантинного режиму. Окремі країни називають конкретні терміни початку туристичного сезону з відкриттям кордонів. Одна українська авіакомпанія відкрила продаж авіаквитків, на Мальдіви, на Гоа (Індія). Але у нас бронювання ніяких турів ще не почалося!", - зазначає експерт.

Українцям варто знати, що цього літа будуть зміщені календарні строки відкриття купального сезону, тривалості змін дитячого оздоровлення та вартості обслуговування.

Експерти туризму стверджують, що внутрішній (в'їзний) туризм повинен запрацювати першим, лише пізніше відкриються державні кордони, запрацюють міжнародні авіалінії, відкриються екскурсійні маршрути по зарубіжжю.