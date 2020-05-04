Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю

Новини України:Як оформити допомогу по частковому безробіттю вісім кроків: детальна інструкція

Багато українців втратили роботу через карантин, який в Україні продовжили до 22 травня. У таких випадках уряд надає можливість оформити допомогу по частковому безробіттю. У державній службі зайнятості оприлюднили детальну інструкцію.

Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого і середнього бізнесу, які зупинили або скоротили діяльність на час карантину; платили ЕО протягом 6 місяців, що передують даті зупинення або скорочення діяльності, за найманих працівників та не припинили трудових відносин з ними на момент звернення в ЦЗ.

Інструкція:

1) Зверніться в центр зайнятості за місцем сплати ЕО для подачі документів

Це можна зробити протягом 30 днів з моменту зупинки / скорочення діяльності. Для уточнення місця сплати ЕО скористайтеся Електронним кабінетом" на сайті ДПС (розділ "Реєстри", пункт "Дані про взяття на облік платників податків")

2) Підготуйте документи:

заяву у довільній формі. У ній вкажіть приналежність до малому або середньому бізнесу у відповідності зі ст. 55 Господарського кодексу України, а також копії документів, завірених в установленому порядку, за середньої чисельності працівників і доходу роботодавця за попередній календарний рік;

завірену роботодавцем копію наказу з зазначенням початку зупинки, скорочення діяльності;

відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину (вкажіть прізвище, ім'я, по батькові працівника, номер ідентифікаційного коду (або серію та номер паспорта для осіб, які з релігійних переконань відмовилися від оформлення коду)

довідку про сплату ЕО за останні 6 місяців, що передують зупинці / скорочення діяльності, видану ДПС.

Інструкція отримання часткового допомоги по безробіттю

Інструкція отримання часткового допомоги по безробіттю

3) Подайте документи в один із зручних для вас способів: через скриньки для кореспонденції в ЦЗ (оригінал), через пошту (оригінал), через email (сканкопію).

4) Перевірка документів центром зайнятості: триває три робочих дні.

5) Прийняття рішення: протягом трьох робочих днів відповідний обласний або Київський міський ЦЗ повинен прийняти рішення про надання допомоги.

6) Укладення договору

Протягом трьох робочих днів з моменту позитивного вирішення роботодавець та центр зайнятості укладають договір. Важливо! Якщо роботодавець надіслав сканкопію документів, то при укладенні договору він подає оригінали.

7) Переказ коштів роботодавця

Щомісяця роботодавець передає ЦЗ перелік осіб, у яких виникло право на допомогу. Центр зайнятості протягом трьох робочих після отримання коштів на свій рахунок направляє їх роботодавцю.

8) Виплати працівникам

Здійснюються роботодавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів за окремій платі.