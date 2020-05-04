Скачать
Понеділок, 04.05.2020
В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
В Україні карантин продовжать до 22 травня, але з пом'якшенням
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Українець врятував 20-річного поляка, який тонув в озері
Чемпіон світу Йоганнес Бе залишиться в спорті до Олімпіади-2026
Чемпіон світу Йоганнес Бе залишиться в спорті до Олімпіади-2026
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю
Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю

Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю

Інструкція, що робити, для отримання допомоги по частковому безробіттю
15:29 Сьогодні Телеграф Фото: Unsplash

Новини України:Як оформити допомогу по частковому безробіттю вісім кроків: детальна інструкція

Багато українців втратили роботу через карантин, який в Україні продовжили до 22 травня. У таких випадках уряд надає можливість оформити допомогу по частковому безробіттю. У державній службі зайнятості оприлюднили детальну інструкцію.

Допомогу по частковому безробіттю можуть отримати представники малого і середнього бізнесу, які зупинили або скоротили діяльність на час карантину; платили ЕО протягом 6 місяців, що передують даті зупинення або скорочення діяльності, за найманих працівників та не припинили трудових відносин з ними на момент звернення в ЦЗ.

Інструкція:

1) Зверніться в центр зайнятості за місцем сплати ЕО для подачі документів

Це можна зробити протягом 30 днів з моменту зупинки / скорочення діяльності. Для уточнення місця сплати ЕО скористайтеся Електронним кабінетом" на сайті ДПС (розділ "Реєстри", пункт "Дані про взяття на облік платників податків")

2) Підготуйте документи:

  • заяву у довільній формі. У ній вкажіть приналежність до малому або середньому бізнесу у відповідності зі ст. 55 Господарського кодексу України, а також копії документів, завірених в установленому порядку, за середньої чисельності працівників і доходу роботодавця за попередній календарний рік;
  • завірену роботодавцем копію наказу з зазначенням початку зупинки, скорочення діяльності;
  • відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину (вкажіть прізвище, ім'я, по батькові працівника, номер ідентифікаційного коду (або серію та номер паспорта для осіб, які з релігійних переконань відмовилися від оформлення коду)
  • довідку про сплату ЕО за останні 6 місяців, що передують зупинці / скорочення діяльності, видану ДПС.
  • Інструкція отримання часткового допомоги по безробіттю
  • Інструкція отримання часткового допомоги по безробіттю

3) Подайте документи в один із зручних для вас способів: через скриньки для кореспонденції в ЦЗ (оригінал), через пошту (оригінал), через email (сканкопію).

4) Перевірка документів центром зайнятості: триває три робочих дні.

5) Прийняття рішення: протягом трьох робочих днів відповідний обласний або Київський міський ЦЗ повинен прийняти рішення про надання допомоги.

На коли краще не брати відпустку

6) Укладення договору

Протягом трьох робочих днів з моменту позитивного вирішення роботодавець та центр зайнятості укладають договір. Важливо! Якщо роботодавець надіслав сканкопію документів, то при укладенні договору він подає оригінали.

7) Переказ коштів роботодавця

Щомісяця роботодавець передає ЦЗ перелік осіб, у яких виникло право на допомогу. Центр зайнятості протягом трьох робочих після отримання коштів на свій рахунок направляє їх роботодавцю.

8) Виплати працівникам

Здійснюються роботодавцем протягом трьох робочих днів з моменту отримання коштів за окремій платі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Безробіття, Безробітня, Допомога по безробіттю.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Розвідка США розповіла звідки вийшов Covid-19
02 Понад 8 мільйонів українців отримають пенсію по-новому
03 В Одеській області побудують місто-курорт, де буде 80 готелів
04 Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
05 Apple і Google розробили сервіс моніторингу за хворими на Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Янукович не зʼявився до ДБР, його повторно викликали на допит
Янукович не зʼявився до ДБР, його повторно викликали на допит
5 книг, які розповідають про справи під час карантину
5 книг, які розповідають про справи під час карантину
День матері 2020: історія свята традиції святкування
День матері 2020: історія свята традиції святкування
На коли краще не брати відпустку
На коли краще не брати відпустку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся