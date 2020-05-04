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День матері 2020: історія свята традиції святкування

День матері 2020: історія свята традиції святкування
16:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Кожного року День матері відзначають в другу неділю травня.

День матері є міжнародним святом, тож святкується в багатьох країнах.

Як зародилося свято День матері?

День матері почали святкувати в США. З ініціативою щодо вшанування матерів у 1908 році виступила американка Анна Джервіс. Дівчина, в якої померла матір, писала листи до державних установ із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

Вже у 1910 році штат Вірджинія визнав День матері офіційним святом. Мама – найважливіша та найголовніша людина для своїх дітей. День матері – це зворушливе свято, адже цього дня діти вітають своїх матусь словами вдячності та любові, нагадуючи їм, яку важливу роль мама відіграє у їхньому житті.

Історія свята в Україні

День матері серед української громади вперше влаштував Союз українок Канади в 1928 році. Наступного року свято відзначили у Львові. Ініціаторкою стала редакторка тижневика "Жіноча доля" Олена Кисілевська.

Того ж року спілка українок зініціювала впровадження свята День матері на Тернопільщині. Але через 10 років радянська влада заборонила це свято. 10 травня 1999 року указом президента України було встановлено, що День матері щорічно відзначатиметься в другу неділю травня.

Традиції святкування у світі та Україні

День матері не у всіх країнах відзначається саме в другу неділю травня. Різняться і традиції святкування. До прикладу, в США та Австралії в День матері до одягу прикріплюють квітку гвоздики. До того ж, колір квітки важливий: гвоздику будь-якого кольору, крім білого, носить той, чия мати жива, а білу квітку – той, чия мати померла.

У Мексиці на День матері у церквах на католицьких месах обов'язково виконують особливу пісню: "Las mañanitas", після чого влаштовують святкові обіди. В Австрії у другу неділю травня в усіх ресторанах з'являється спеціальне меню для мам.

Та попри різні традиції святкування, в усіх країнах світу цього дня дякують матерям за виховання, любов, турботу і ласку. Діти тішать своїх матусь увагою та подарунками.

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В Україні на День матері заведено дарувати матусям квіти, солодощі та подарунки. У цей день чоловік вітає не лише свою матір, але й дружину, яка народила та виховала їхню дитину.

День матері – одне з найзворушливіших свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ своєї мами, яка все зрозуміє, пробачить, пожаліє і буде неабияк любити, незважаючи ні на що.

Найважливіше цього дня – увага та щира вдячність мамі за життя.

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История, День матери, Традиції, Вітання, Святкування, Увесь світ.
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