Люди стали витрачати менше грошей на одяг і більше на здоров'я через коронавірус

Новини України:Пандемія вплине на те, як люди купують товари і чому вони віддають перевагу.

Під час карантину, запровадженого через коронавірус, в Instagram і Twitter був популярним один "мем". В ньому зображена молода жінка у легкому рожевому бальному платті. Рукою вона тягнеться не за коктейлем і стоїть героїня не на червоній доріжці. Вона в овочевому відділі супермаркету. В одній руці в неї пучок моркви, а іншою вона намагається вхопити червоний перець.

Це зображення - консистенція того, як деякі споживачі зараз почуваються. Будучи під замком карантину кілька місяців, вони не можуть дочекатися можливості знову гарно одягтися і кудись вийти. Але, як пише Bloomberg, є багато й тих, які після пандемії коронавірусу назавжди змінять свої звички у тому, в що одягатися, де купувати і яким продуктам віддавати пріоритет.

"Спалах COVID-19, який трагічно заразив більш ніж три мільйони людей і вбив понад 219 тисяч хворих, також вдарив у саме серце споживацтва у світі", - йдеться в статті.

Чверть мільйона магазинів по всій території США були закриті через карантин, згідно з даними GlobalData. Здатність купувати тривалий час була символом достатку і статусу. Але тепер цей символ підірваний. Ніколи матеріалізм ще не був "таким кастрованим". Перш за все, це можна пояснити економічною ситуацією. Мільйони працівників тимчасово сидять вдома й обмежують свої витрати. Якщо карантин перерости в постійну втрату роботи, ефект буде ще більш жорсткий. Нестримне споживання буде якийсь час "некрасивою" поведінкою.

А звички, набуті в часи скрути часто лишаються назавжди. Втративши гроші під час фінансової кризи в 2008 році, середній клас в Європі і США відкрив для себе дешеве вино, почав цінувати туалетний папір й ходити в бюджетні продуктові магазини. І ця звичка залишилася навіть після завершення кризи.

Крім того, свою роль зіграє й повільний і поступовий процес виходу з карантину. Навіть люди, які збережуть свої робочі місця й повну зарплату, можуть в змінити плани щодо своїх довгострокових витрат. Мине певний час, перш ніж вони відчують, що можуть безпечно ходити в торговельні центри й ресторани.

Згідно з оцінкою KPMG, соціальне дистанціювання може лишитися на два роки. І це буде мати серйозні довгострокові наслідки для управління й фактичного дизайну крамниць. Наприклад, в магазини можуть почати впускати покупців за попереднім записом. Разом з тим, є й певні обнадійливі сигнали з Китаю, де споживачі, позбувшись карантину, знову почали ходити по магазинах. Згідно з оцінками PwC, у китайських містах покупки, не пов'язані з продуктами, досягли рівня 50-80% від докризових об'ємів.

Це феномен називають "витратами помсти". Цей термін вперше з'явився у 1980-х роках для опису попиту на споживацькі товари в Китаї після бідності і хаосу "Культурної революції". Зараз китайські покупці витрачають готівку, яка лишилася у них через скасовані подорожі й заходи. Але такий попит триватиме не довго, особливо зважаючи, що кількість людей, які можуть перебувати в магазині за один раз, строго обмежена.

Але, як пише Bloomberg, найбільшим впливом кризи коронавіурсу буде зміна того, що споживачі насправді купують. Пандемія вдарила по дечому, що багато людей довго сприймали як належне - це їхнє здоров'я. Хоч більше урядових ресурсів тепер спрямовано на охорону здоров'я, буде також і переоцінка особистих пріоритетів. Це може означати, що люди будуть більше витрачати на приватні страхування чи купувати продукти, які допомагають посилити імунітет.

Пандемія також посилила відновлене відчуття спільноти. Це на додачу до нездатності подорожувати далеко може заохотити витрачати більше в локальних крамницях і на товари від локальних брендів з серйозною регіональною ідентичністю. Вони можуть стати противагою міжнародним компаніям, які не змогли вчасно виконувати доставку під час карантину. Bloomberg пише, що сектором, який сильно постраждає від пандемії - це текстиль. Більшість споживачів пропустили сезон і тепер не хочуть чи не можуть купити весняну чи літню колекцію.

Конференції, вечірки і весілля були скасовані. Тому одягу потрібно менше. Можливо буде певне зростання попиту, коли люди відчують свою свободу після карантину, особливо якщо рітейлери скоротять цінники для очищення складів. Але для багатьох після карантину походу в перукарню чи покупки косметики вистачить і вони не підуть скуповувати новий гардероб. Видання допускає, що ті, хто почав заощаджувати на одязі в часи пандемії COVID-19, можуть зберегти цю звичку і надалі.