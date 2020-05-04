Стали відомі нові дати завершення навчального року

Новини України:Міністерство освіти і науки назвало дати завершення навчального року. Дистанційні заняття триватимуть до 31 травня, а до 1 липня навчальний рік буде завершений.

“Навчальний рік у школах по всій країні завершиться дистанційно. Календар навчання виглядатиме так: до 31 травня триватимуть заняття, до 1 липня має бути завершений навчальний рік. До 15 червня школи завершують оформлення: свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що впродовж червня школи на педагогічних радах розглядають питання про переведення учнів до наступного класу.

“Випускники 11-х класів отримають документ про здобуття освіти після складання ДПА у формі ЗНО. Якщо учні 1-8, 10 класів не планують навчатися в іншому закладі освіти, школи надсилають копії документів учням електронною поштою, а оригінали документів видадуть у вересні 2020-2021 навчального року. Попередньо МОН повідомляло, що цьогоріч державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів скасована”, - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що для запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у поточному навчальному році МОН рекомендує утриматися від проведення масових заходів, зокрема – останніх дзвоників та випускних вечорів.

“Рішення уряду передбачає послаблення деяких карантинних обмежень з 11 травня. Українці зможуть знову ходити в парки та сквери, запрацюють перукарні, буде дозволена оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами. Однак для закладів освіти все залишиться незмінним – вони проводять дистанційне навчання та готуються до завершення навчального року”, – сказала тимчасово виконуюча обов’язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.