"Антей" доставив в Україну медичний вантаж із Китаю

Новини України:В Україну прибув літак Ан-22А "Антей" з медичним вантажем із Китаю, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз" у Twitter.

В Україну прибув літак Ан-22А "Антей" з медичним вантажем із Китаю, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз" у Twitter.

"Ми закупили медичне обладнання та засоби індивідуального захисту для медиків. "Антей"- один із двох літаків, який доставив цей найважливіший вантаж в Україну! А завтра чекаємо "Мрію", - зазначається в повідомленні.

На борту літака в Україну було доставлено 65,6 тис. захисних костюмів, 200 моніторів пацієнтів, 50 УЗД-пристроїв і 12 мобільних рентген-апаратів.

"Обладнання та захисні костюми безкоштовно розподілятимуть між лікарнями, які визначить Міністерство охорони здоров'я України. Доставку бере на себе НАК. Ми разом із місцевою владою простежимо, щоб медики безкоштовно отримали необхідне. Вдячні за підтримку Офісу президента України, Міністерству охорони здоров'я, дипломатам з китайської та української сторін", - повідомляють у "Нафтогазі".